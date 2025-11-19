Axios: Az USA titokban új tervet készít az ukrajnai háború lezárására

A Trump-kormányzat titokban, Oroszországgal egyeztetve dolgozik egy új terven az ukrajnai háború befejezésére – ezt amerikai és orosz tisztviselők mondták az Axiosnak. A 28 pontból álló amerikai tervet Trump elnök Gázában elért, sikeres megállapodásra irányuló kezdeményezése inspirálta.

Egy magas rangú orosz tisztviselő az Axiosnak azt mondta, bizakodó a tervvel kapcsolatban. A lap szerint ugyanakkor egyelőre nem világos, hogyan fogadja majd Ukrajna és európai támogatói. A terv 28 pontja négy fő kategóriába sorolható az Axios forrásai szerint:

béke Ukrajnában, biztonsági garanciák, európai biztonság, az Egyesült Államok jövőbeli kapcsolatai Oroszországgal és Ukrajnával.

Egyelőre nem ismert, hogy a terv hogyan közelíti meg a vitatott kérdéseket, például a kelet-ukrajnai területek feletti ellenőrzést – ahol az orosz erők lassan haladnak előre, de még mindig jóval kevesebb területet tartanak kézben annál, mint amennyit a Kreml követel.

A háttérben: Steve Witkoff, Trump megbízottja vezeti a terv kidolgozását, és az amerikai tisztviselők szerint részletesen egyeztetett róla az orosz küldöttel, Kirill Dmitrijevvel. Dmitrijev, aki Oroszország állami befektetési alapját vezeti és mélyen részt vesz az Ukrajnáról szóló diplomáciai folyamatokban is, az Axiosnak adott hétfői interjújában elmondta, hogy október 24. és 26. között három napot töltött szoros egyeztetésekkel Witkoffal és Trump csapatának más tagjaival Miamiban.

Dmitrijev optimizmusának adott hangot a megállapodás sikerét illetően, mert – mint mondta – a korábbi próbálkozásokkal ellentétben „úgy érezzük, hogy az orosz álláspontot valóban meghallják.”

A cikk ukrán és amerikai tisztviselők közlése alapján megjegyzi, hogy Steve Witkoff szerdán Törökországban találkozott volna Volodimir Zelenszkij ukrán elnökkel, de az utazást elhalasztotta. A tervet a hét elején már megvitatta Zelenszkij a nemzetbiztonsági tanácsadójával, Rusztem Umerovval egy Miamiban tartott találkozón – ezt egy ukrán tisztviselő is megerősítette az Axiosnak. „Tudjuk, hogy az amerikaiak dolgoznak valamin” – mondta az ukrán tisztviselő.

Kiderült, mi volt a Trump és Putyin közti terv alapgondolata

A Fehér Ház egyik munkatársa pedig úgy fogalmazott az Axiosnak: „Az elnök világossá tette, hogy ideje leállítani a vérontást és megállapodást kötni a háború befejezéséről. Trump elnök úgy véli, hogy van esély ennek az értelmetlen háborúnak a lezárására, ha mindkét fél hajlandó némi rugalmasságot mutatni.”

A jelenlegi helyzet:

Dmitrijev az Axiosnak elmondta, hogy a terv alapgondolata az, hogy azokat az elveket, amelyekben Trump és Vlagyimir Putyin orosz elnök augusztusban, Alaszka államban megállapodott, egy olyan javaslattá formálják, amely „nemcsak az ukrajnai konfliktust kezeli, hanem azt is, hogyan lehet helyreállítani az amerikai–orosz kapcsolatokat, és rendezni Oroszország biztonsági aggályait.”

Hozzátette, hogy ez „valójában egy sokkal szélesebb keretrendszer”, és lényegében arról szól, „hogyan lehet végre tartós biztonságot teremteni Európában, nem csak Ukrajnában.”

Dmitrijev szerint a cél az, hogy elkészüljön egy írásos dokumentum minderről, még mielőtt Trump és Putyin legközelebb találkozna. A két vezető tervezett budapesti csúcstalálkozója jelenleg továbbra is bizonytalan.

Dmitrijev hangsúlyozta, hogy ez az amerikai–orosz egyeztetés teljesen független a brit kezdeményezéstől, amely egy, a gázaihoz hasonló ukrajnai béketervet próbál megalkotni. Véleménye szerint az utóbbi esélytelen, mert figyelmen kívül hagyja Oroszország álláspontját. Mint mondta, az amerikai fél most azon dolgozik, hogy elmagyarázza az ukránoknak és az európaiaknak a jelenlegi megközelítés előnyeit. Hozzátette, hogy mindez „olyan háttér előtt zajlik, hogy Oroszország kétségtelenül további sikereket ér el a harctéren”, ami szerinte növeli Moszkva tárgyalási erejét.

Egy amerikai tisztviselő megerősítette, hogy a Fehér Ház már tájékoztatni kezdte az európai kormányokat is az új tervről, az ukránok mellett. A tisztviselő szerint jó esély van arra, hogy Ukrajna és az európai szövetségesek támogatni fogják az elképzelést, és a tervet a különböző felek visszajelzései alapján fogják tovább alakítani.

„Úgy gondoljuk, hogy most kedvező az időzítés ehhez a tervhez. De mindkét félnek gyakorlatiasnak és realista hozzáállásúnak kell lennie” – mondta az amerikai tisztviselő.

A kiemelt kép forrása: Wikimedia Commons