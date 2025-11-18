Vlagyimir Putyin nem küld delegációt Volodimir Zelenszkij isztambuli békeegyeztetéseire

Oroszország nem küld képviselőket a héten Isztambulban rendezendő, Ukrajnával kapcsolatos megbeszélésekre – jelentette be Dmitrij Peszkov, az orosz elnök sajtótitkára kedden Moszkvában tartott napi sajtóértekezletén.

Hozzátette, hogy Vlagyimir Putyin orosz elnök mindazonáltal kész megvitatni az Egyesült Államokkal és Törökországgal a megbeszélések eredményét.

Volodimir Zelenszkij ukrán államfő kedden bejelentette, hogy másnap Törökországba utazik

annak érdekében, hogy megkísérelje „újraindítani” a béketárgyalásokat, és újra felvenni a kapcsolatot a hadifoglyok cseréjéről Oroszországgal.

Török tisztviselőkre hivatkozva több hírforrás arról számolt be, hogy

a szerdai megbeszélésen részt vesz Steve Witkoff, az Egyesült Államok elnökének békefenntartó missziókért felelős különmegbízottja is.

A hirado.hu is beszámolt arról, hogy Isztambulban több tárgyalási forduló is lezajlott már annak érdekében, hogy megoldást találjanak az Oroszország által 2022-ben indított, teljes körű ukrajnai háború lezárására, de ezeknek az egyetlen konkrét eredménye hadifoglyok cseréje és a holttestek hazaszállítása volt. A legutóbbi fogolycsere októberben történt.

A két fél álláspontja a béke feltételeiről, a tűzszünet bevezetéséről és a vezetők találkozójáról a hivatalos nyilatkozatok tanúsága szerint továbbra is szöges ellentétben áll egymással.

Dmitrij Peszkov kedden kitért Franciaország azon döntésére is, amelynek értelmében harci repülőgépeket ad el Ukrajnának. Úgy vélte, hogy

a francia kormány ezzel „semmilyen módon nem járul hozzá a békéhez”.

Mint mondta, az eladások „nem befolyásolják a helyzetet a fronton, és nem változtatnak a konfliktus dinamikáján sem”.

Volodimir Zelenszkij és francia hivatali partnere, Emmanuel Macron hétfőn írt alá szándéknyilatkozatot arról, hogy Ukrajna száz Rafale típusú francia szuperszonikus vadászrepülőgépet vásárol. A francia elnöki hivatal tájékoztatása szerint a megállapodás tízéves időtávra szól, s a jövőben lehetséges szerződéseket irányoz elő ukrán fegyverzetbeszerzésre új francia védelmi felszerelésekből.

Kiemelt kép: Vlagyimir Putyin orosz elnök és Dmitrij Peszkov, a Keml szóvivője a Független Államok Közösségének (FÁK) dusanbei csúcstalálkozóján 2025. október 10-én. (Fotó: MTI/EPA/Szputnyik/Orosz elnöki sajtószolgálat/Grigorij Sziszijev)