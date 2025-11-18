Visszavonták Zbigniew Ziobro volt lengyel igazságügyi miniszter diplomata-útlevelét

A lengyel külügyminiszter, Radoslaw Sikorski kedden közölte, hogy a lengyel ügyészség kérésére visszavonta Zbigniew Ziobro diplomata-útlevelét. A volt igazságügyi miniszter jelenleg Magyarországon tartózkodik, miközben a lengyel hatóságok a letartóztatását kezdeményezik.

A diplomata-útlevél olyan speciális okmány, amely bizonyos kiváltságokat és mentességeket biztosít külföldön. A dokumentumot a lengyel külügyminiszter állítja ki, és nemcsak diplomaták, hanem például külföldi hivatalos feladataikat ellátó képviselők és tisztségviselők is igényelhetik.

A Polsat News beszámolója szerint a lengyel ügyészség jelenleg letartóztatási indítványt készít elő a volt a miniszter ellen, aki kijelentette, hogy nem kíván megjelenni a lengyelországi kihallgatásán. A PiS képviselőjét sem Magyarországon, sem Brüsszelben nem hallgatják ki, miután az ügyészség elutasította erre vonatkozó javaslatát.

A nyomozók 26 vádpontot kívánnak megfogalmazni Ziobróval szemben, amelyek a Jogalap (Justice Fund) pénzeszközeinek állítólagos szabálytalan felhasználásához kapcsolódnak.

Az ügyészség előzetes letartóztatását is indítványozza, amely lehetővé tenné nemzetközi elfogatóparancs kiadását, a bíróság decemberben dönthet erről az intézkedésről. A Rzeczpospolita szombati értesülése szerint korábban Marcin Romanowski két útlevelét is érvénytelenítette az ügyészség, hogy megakadályozzák távozását a schengeni térségből.

A lap azt is hozzátette: ugyanez vár Ziobróra, ha politikai menedékjogot próbál kérni Magyarországon.

Kiemelt kép: Zbigniew Ziobro (Fotó: MTI/PAP/Rafal Guz)