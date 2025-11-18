Műsorújság
Törökországba megy Zelenszkij, hogy megpróbálja újraindítani a béketárgyalásokat

Szerző: hirado.hu
Forrás: Reuters
2025.11.18. 14:22

Volodimir Zelenszkij ukrán elnök bejelentette: szerdán Törökországba utazik, hogy újraélessze a tárgyalásokat Oroszországgal az ukrajnai háború befejezéséről.

Steve Witkoff, az Egyesült Államok elnöki különmegbízottja szerdán szintén Törökországba látogat, és részt vesz a Zelenszkijjel tervezett tárgyalásokon írja török forrásra hivatkozva a Reuters.

„Felkészülünk a tárgyalások újraélesztésére, és kidolgoztunk olyan megoldásokat, amelyeket partnereinknek fogunk javasolni. Ukrajna legfontosabb prioritása, hogy mindent megtegyen a háború lezárása érdekében”

mondta Zelenszkij.

Az ukrán elnök kiemelte, arra is törekednek, hogy újraindítsák a hadifoglyok cseréjét. 

A Reuters felidézte, hogy Isztambulban több tárgyalási forduló is lezajlott már annak érdekében, hogy a háborút lezárják, ám ezek az egyeztetések csak a hadifoglyok és az elesett katonák földi maradványainak cseréjében hoztak eredményeket.

Kiemelt kép: Volodimir Zelenszkij ukrán elnök (Fotó: MTI/EPA/Olivier Matthys)

