Az ukrán hatóságok viselkedése felháborító – jegyezte meg újságírói kérdésre reagálva az orosz elnök sajtótitkára Dmitrij Peszkov, aki szerint az Ukrajnában felszínre kerülő becstelenségek miatt még fájhat az ukrán vezetés feje, hiszen elveszítheti a kijevi rezsim az európai támogatóinak a bizalmát.

„Nyilv ánvaló, hogy a kijevi rezsim, mondjuk úgy, hogy épp meg őr ül”

– így értékelte az ukrajnai korrupciós botrányokat Putyin szóvivője.

A hirado.hu is beszámolt arról, hogy

az Európai Unió tagállamai garanciákat várnak Kijevt ől,

miután az ukrán hatóságok lelepleztek egy, az energiaszektorhoz köthető, mintegy 100 millió dolláros korrupciós hálózatot.

A botrány nemcsak belpolitikai válságot robbantott ki Ukrajnában, hanem diplomáciai feszültségeket is keltett, éppen akkor, amikor Volodimir Zelenszkij újabb pénzügyi támogatásokat sürget.

Kiemelt kép: Dmitrij Peszkov, az orosz elnöki hivatal szóvivője a Kremlben 2025. március 17-én. (Fotó: MTI/EPA/Jurij Kocsetkov)