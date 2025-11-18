Műsorújság
HU
EN
RO
#budapesti békecsúcs #Jónak lenni jó! 2025 #Harcosok klubja #orosz–ukrán háború

Teljesen megőrült a kijevi rezsim Putyin szóvivője szerint

lead_image
Szerző: hirado.hu
Forrás: TASzSz
2025.11.18. 20:06

Főoldal / Külföld

| Szerző: hirado.hu
Peszkov szerint a nyilvánosságra kerülő korrupciós botrányok miatt elveszítheti az európai partnerek bizalmát is a kijevi rezsim – írja a TASZSZ orosz állami hírügynökség. 

Az ukrán hatóságok viselkedése felháborító – jegyezte meg újságírói kérdésre reagálva az orosz elnök sajtótitkára Dmitrij Peszkov, aki szerint az Ukrajnában felszínre kerülő becstelenségek miatt még fájhat az ukrán vezetés feje, hiszen elveszítheti a kijevi rezsim az európai támogatóinak a bizalmát.

„Nyilvánvaló, hogy a kijevi rezsim, mondjuk úgy, hogy épp megőrül”

így értékelte az ukrajnai korrupciós botrányokat Putyin szóvivője.

A hirado.hu is beszámolt arról, hogy

az Európai Unió tagállamai garanciákat várnak Kijevtől,

miután az ukrán hatóságok lelepleztek egy, az energiaszektorhoz köthető, mintegy 100 millió dolláros korrupciós hálózatot.

Kapcsolódó tartalom

A botrány nemcsak belpolitikai válságot robbantott ki Ukrajnában, hanem diplomáciai feszültségeket is keltett, éppen akkor, amikor Volodimir Zelenszkij újabb pénzügyi támogatásokat sürget.

Kiemelt kép: Dmitrij Peszkov, az orosz elnöki hivatal szóvivője a Kremlben 2025. március 17-én. (Fotó: MTI/EPA/Jurij Kocsetkov)

Európai Bizottságkorrupció Dmitrij Peszkov Európai Unió KijevUkrajna

Ajánljuk még

 