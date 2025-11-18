Szakértők szerint stratégiai hibák sorozatát követte el az EU a keleti bővítésnél

Az Európai Unió ukrajnai és dél-kaukázusi politikáját bírálták kedden a Magyar Külügyi Intézet EastSec fórumán felszólaló szakértők, akik szerint az EU sorozatos stratégiai hibákat követ el keleti irányú külpolitikájában, és nem tud működőképes biztonsági rendszert kialakítani a háború utáni rendezéshez.

A fórumon orosz, ukrán, amerikai, fehérorosz, azeri, örmény, georgiai, szlovák és magyar szakértők vitatták meg Kelet-Európa jövőjét és az EU szerepét. Több előadó arra is figyelmeztetett, hogy Európa ma egyszerre vív küzdelmet saját identitásával és keleti befolyásának visszaszerzéséért, miközben Oroszország és Törökország egyre meghatározóbb szerepet tölt be a térségben.

Gladden Pappin, a Magyar Külügyi Intézet elnöke nyitóbeszédében kiemelte, hogy Budapest diplomáciai közvetítőként és a párbeszéd helyszíneként egyre hangsúlyosabb szerepet tölt be, ami 2025 egyik legfontosabb fejleménye Magyarország számára.

Ezt jól példázza Orbán Viktor miniszterelnök 2024-es békemissziója, amelyben Kijev, Moszkva, Peking, Washington és Mar-a-Lago volt a látogatott állomások közt – mutatott rá.

Pappin szerint a miniszterelnök első kézből próbálta megérteni az érintett felek álláspontját, és hidat építeni közöttük. „Ha béke van napirenden, Budapest szerepe erősödik, ha nincs, könnyen célkeresztbe kerül” – fogalmazott.

Jarábik Balázs, a Minority Report alapítója arra emlékeztetett, hogy az EU-t sokkhatásként érte a teljes körű orosz invázió, amely a második világháború óta példátlan a szárazföldi háborúk sorában. Hangsúlyozta, hogy az ukrajnai háború értelmezése gyakran az „Ukrajna vagy Oroszország” logikára szűkül. Évente több tízmilliárd euróba kerül Ukrajna támogatása; Ursula von der Leyen friss levele szerint ehhez évente körülbelül 71 milliárd euró szükséges. Szerinte Ukrajnának elsősorban nem uniós tagságra, hanem biztonsági garanciákra és jelentős pénzügyi forrásokra van szüksége. Külön kiemelte, hogy ma már nem az egységes Nyugatról, hanem a koalíciók időszakáról beszélhetünk, ahol az EU, az Egyesült Államok és egyes tagállamok másképp látják a háború súlyát és prioritását. Hozzátette, hogy a világ jelentős része – Indiától Kínáig és Afrikáig – a konfliktust inkább regionális háborúként látja.

Kránitz Péter Pál, a Magyar Külügyi Intézet dél-kaukázusi szakértője szerint az EU ideológia vezérelte megközelítése már odáig vezetett, hogy Brüsszel gyakorlatilag elveszítette befolyását a dél-kaukázusi térségben: Georgiában a kormánnyal ápolt stratégiai viszonya megromlott, Azerbajdzsánnal megszakadt a politikai koordináció, Örményországban pedig irreális elvárásokat táplált az európai integráció lehetőségeiről.

Ruslan Bortnik, a Magyar Külügyi Intézet ukrán elemzője rámutatott, hogy a helyzet kontrollálhatatlan kockázatokat rejt: a nagyhatalmak gyakran egymás zsarolására használják a geopolitikai feszültséget.

A hidegháború utáni intézmények és egyezmények lebomlottak, az ENSZ pedig sokszor nem képes hatékony tárgyalóasztalként működni

– mutatott rá. Meglátása szerint egy olyan új európai megállapodásra van szükség, amely korlátozza a katonai képességeket, új biztonsági garanciákat adó rendszert hoz létre Oroszország, az EU és Ukrajna számára, és biztosítja a felek közötti alapvető bizalmat a tárgyalásokhoz.

Zachary Paikin, a washingtoni Quincy Institute kutatója úgy látja, hogy a háború nem csupán Oroszország és Ukrajna konfliktusa, hanem egy mélyen beágyazott konfliktus az európai biztonsági rendszer jövőjével kapcsolatban is. Hangsúlyozta, hogy

a NATO és az EU jelenlegi struktúrája miatt Oroszország nem vehet részt a döntéshozatalban, ami tartós instabilitást eredményez. Szerinte csak átfogó politikai rendezés biztosíthat stabil alapot Ukrajna és Európa számára.

Konstantin Bogdanov, a moszkvai Carnegie Központ biztonságpolitikai szakértője rámutatott, hogy jelenleg nincs egységes európai biztonsági architektúra. A hidegháború végén létrejött intézmények lebomlottak, a NATO keleti bővítését Oroszország fenyegetésként értelmezte, a mostani háború pedig a hidegháború lezárásának félresikerült kezelésére vezethető vissza. Bogdanov szerint új európai biztonsági rendszert kell kiépíteni „az Uraltól az Atlanti-óceánig”, és csak ezután lehet érdemben beszélni a közös európai biztonságról.

A panel résztvevői egyetértettek abban, hogy tartós rendezés csak kompromisszumokkal lehetséges. Egy egyszerű tűzszünet nem oldja meg a strukturális ellentéteket, Oroszországot valamilyen formában le kell ültetni az európai biztonsági kérdéseket megvitató tárgyalóasztalhoz egy stabil politikai megoldás kialakítása érdekében. A szakértők szerint Budapest közvetítőként vehet részt a következő évek nagy béke- és biztonságpolitikai vitáiban.

A nagyhatalmak együttműködésének kérdéséről szólva Seremet Sándor, a Magyar Külügyi Intézet vezető kutatója arról beszélt, hogy Eurázsiában ma három egymással versengő biztonsági modell áll szemben:

az orosz befolyásra épülő „Pax Russica”, a Törökország által támogatott „Középső folyosó” kereskedelmi útvonal és a kínai infrastruktúraépítés. Ezek ütköző érdekei miatt egyre erősebb a bizalmatlanság a térségben.

Seremet szerint tartós stabilitást ma nem ideológiai viták, hanem gyakorlati lépések – például közös energia- és nyersanyagprojektek vagy fegyverzetfelügyeleti megállapodások – hozhatnának. Meglátása szerint az Egyesült Államok leginkább Törökország NATO-szerepére támaszkodva tudna érdemben jelen lenni a térségben.

Kiemelt kép: Gladden Pappin, a Magyar Külügyi Intézet elnöke (Fotó: MTI/Balogh Zoltán)