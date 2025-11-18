Németország továbbra is kész konstruktív szerepet játszani Gáza újjáépítésében – jelentette ki a német külügyminiszter

Németország továbbra is kész konstruktív szerepet játszani a Gázai övezet újjáépítésében – jelentette ki Johann Wadephul német külügyminiszter keddi belgrádi látogatása során.

A politikus jó hírnek nevezte, hogy az ENSZ Biztonsági Tanácsa előző nap elfogadta a gázai háború befejezéséről szóló határozatot, amelyet az Egyesült Államok dolgozott ki.

Johann Wadephul közölte:

„Németország mindig is egyértelművé tette, hogy ez a határozat kulcsfontosságú tényező az Izrael és a palesztinok közötti békés jövőhöz vezető egyensúly megteremtésében.”

A határozatot a jövő felé vezető út mérföldkövének nevezte.

Mint mondta: a határozat lehetővé teszi a közel-keleti béketerv megvalósítását, és ezzel megteremti a békefenntartó erők munkájához szükséges legitimitási alapot, ez pedig hozzájárulhat a biztonság megteremtéséhez és a Gázai övezetben lakók megfelelő humanitárius ellátásához.

Kiemelt kép: Johann Wadephul német külügyminiszter. (Fotó: MTI/EPA/Filip Singer)