Megsérült két donyecki hőerőmű, állítja a régió vezetője

Két hőerőműben is károkat okoztak az ukrán támadások az éjszaka folyamán a donyecki régióban – közölte Gyenyisz Pusilin, az orosz ellenőrzésű „Donyecki Népköztársaság” vezetője kedden a Telegram-csatornáján.

„A köztársaság energiaellátó rendszerére mért példátlan támadás következtében a zuevei és a sztarobesivei hőerőmű megsérült” – írta Pusilin. A tisztségviselő szerint számos település maradt áram nélkül, leálltak a kazánházak és víztisztító állomások. Az ukrán fél hétfőn is támadta a donyecki régió energiainfrastruktúráját, mintegy félmillió fogyasztó áramellátását megszakítva. Délutánra a villany nélkül maradt lakosok száma 140 ezerre csökkent. Az orosz védelmi minisztérium szerint a légvédelem az éjszaka folyamán 31 repülőgép típusú ukrán drónt lőtt le Oroszország nyolc régiója felett: tízet-tízet Voronyezs és Tambov, hármat-hármat Rosztov és Jaroszlavl, kettőt Szmolenszk, egyet-egyet pedig Brjanszk, Kurszk és Orjol megye légterében. Kapcsolódó tartalom Görögország Ukrajna segítségére siet, amerikai cseppfolyósított földgázt szállítanak nekik Az ukrán energiarendszer elleni orosz csapások miatt kulcsfontosságú a támogatásuk. A kiemelt kép illusztráció. (Fotó: MTI/AP/Orosz védelmi minisztérium)