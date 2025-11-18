Műsorújság
Megsérült két donyecki hőerőmű, állítja a régió vezetője

2025.11.18. 09:26

| Szerző: hirado.hu
Két hőerőműben is károkat okoztak az ukrán támadások az éjszaka folyamán a donyecki régióban – közölte Gyenyisz Pusilin, az orosz ellenőrzésű „Donyecki Népköztársaság” vezetője kedden a Telegram-csatornáján.

„A köztársaság energiaellátó rendszerére mért példátlan támadás következtében a zuevei és a sztarobesivei hőerőmű megsérült” – írta Pusilin.

A tisztségviselő szerint számos település maradt áram nélkül, leálltak a kazánházak és víztisztító állomások.

Az ukrán fél hétfőn is támadta a donyecki régió energiainfrastruktúráját, mintegy félmillió fogyasztó áramellátását megszakítva.

Délutánra a villany nélkül maradt lakosok száma 140 ezerre csökkent.

Az orosz védelmi minisztérium szerint a légvédelem az éjszaka folyamán 31 repülőgép típusú ukrán drónt lőtt le Oroszország nyolc régiója felett: tízet-tízet Voronyezs és Tambov, hármat-hármat Rosztov és Jaroszlavl, kettőt Szmolenszk, egyet-egyet pedig Brjanszk, Kurszk és Orjol megye légterében.

A kiemelt kép illusztráció. (Fotó: MTI/AP/Orosz védelmi minisztérium)

