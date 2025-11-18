Késekkel támadtak palesztinok az izraeliekre Ciszjordániában, legalább három ember meghalt

Palesztin támadók halálra késeltek egy, és megsebesítettek több izraelit kedden délben Ciszjordániában – jelentette az izraeli mentőszolgálat. A két támadót a helyszínen tartózkodó fegyveresek agyonlőtték.

A merénylők a Jeruzsálemtől délre fekvő Gus Ecion központi kereszteződésében előbb autójukkal megpróbálták elgázolni az ott várakozó gyalogosokat, majd a járműből kiszálltak, és késsel támadtak a járókelőkre.

Négyen megsérültek, egyikük, egy harminc év körüli férfi a helyszínen életét vesztette.

Egy középkorú nőt súlyos állapotban szállítottak kórházba, egy harminc év körüli férfi és egy tizenöt éves fiú közepesen súlyosan sebesült meg.

A két támadót a helyszínen tartózkodó fegyveres civilek és biztonságiak agyonlőtték.

Az egyik merénylő Hebronból származik. A támadás után az izraeli hadsereg erői körbezárták a környező palesztin falvakat.

Kiemelt kép: Izraeli katonák a ciszjordániai Dzsenínben végrehajtott hadmûveletük közben, 2025. március 4-én. Az izraeli hadsereg január 21-én kezdett hadmûveletet a városban és menekülttáborában. MTI/EPA/Alaa Badarneh.