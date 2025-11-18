Kényszerleszállást hajtott végre egy Budapestről Skóciába tartó járat

A The Herald Scotland beszámolója szerint az út közben
technikai probléma merült fel, ezért a pilóták úgy döntöttek, hogy a londoni Stansted repülőtérre térnek ki.
Az utasokat ott egy másik, cseregépre szállították át, amely 16:01-kor indult tovább Edinburgh felé.
A Ryanair közleményében hangsúlyozta: „A Budapestről Edinburghba tartó járat egy kisebb technikai probléma miatt tért ki London Stanstedre. Az utasok mielőbbi célba juttatása érdekében cseregépet biztosítottunk, amely az eredeti úticél felé folytatta a repülést.”
A budapesti és skóciai útvonalon jelenleg a Ryanair és a Jet2 üzemeltet járatokat. A Wizz Air nemrégiben megszüntette a Glasgow és Budapest között közlekedő menetrend szerinti járatait.
Kiemelt kép: hirado.hu/Besenyei Gergely