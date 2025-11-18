Jóváhagyta Donald Trump húszpontos béketervét az ENSZ, külföldi katonák mehetnek a Gázai övezetbe

Az ENSZ Biztonsági Tanácsa hétfőn elsöprő többséggel elfogadta azt az amerikai javaslatot, amely nemzetközi mandátummal ruházta fel Donald Trump 20 pontos gázai béketervét. Ennek értelmében egy külföldi katonákból álló kontingens is a Gázai övezetbe mehet a jövőben. A határozat jelentős diplomáciai siker az amerikai kormányzatnak, amely „új hajnalnak” nevezte a Közel-Kelet számára a terv végrehajtását.

A The Washington Post beszámolója szerint a döntés jogi alapot teremt

több kulcsfontosságú lépés megvalósításához, köztük egy nemzetközi biztonsági erő felállításához, amely átvenné az irányítást a Gáza területének azon részén, ahonnan Izrael már kivonult.

A csapatok egy részét Indonézia és Azerbajdzsán már felajánlotta.

Michael Waltz amerikai ENSZ-nagykövet a szavazást követően megköszönte a támogatást, hangsúlyozva, hogy az eredmény a terv iránti elsöprő támogatást tükrözi.

A 15 tagú testületből 13-an voksoltak igennel, ellenszavazat nem volt, Oroszország és Kína tartózkodott.

Miközben több ország jelezte, hogy továbbra is tisztázásra váró kérdéseik vannak például a palesztin államiság jövője és a Palesztin Hatóság szerepe kapcsán, támogatásukat végül az arab államok hozzájárulása is elősegítette. Algéria delegációja köszönetét fejezte ki az amerikai vezetésért, de hangsúlyozta: tartós béke nem érhető el igazság nélkül, amely a palesztin állam megalakulását is jelenti.

A Hamász bírálta a döntést, mondván, az nem felel meg a palesztin politikai és humanitárius követeléseknek, és olyan mechanizmust hoz létre, amely „az izraeli megszállás céljait szolgálja”. A fegyverek átadását a szervezet belső ügynek tekinti, amely csak az izraeli megszállás lezárultával merülhet fel.

Izrael részéről jelent volt Danny Danon ENSZ-nagykövet, de nem szólalt fel. Benjámin Netanjahu miniszterelnök azonban többször kijelentette: országa nem fog beleegyezni egy palesztin állam létrehozásába.

Ennek ellenére a kormány kedden üdvözölte a béketerv jóváhagyását, és a szomszédos országokat is felhívta a kapcsolatok normalizálására, valamint a Hamász kiszorítására a térségből.

A béketerv első lépései a tűzszünet, túszok szabadon engedése és a humanitárius segítség növelése részben már megvalósultak, a többi viszont leállt. A most elfogadott határozat létrehozza a Trump által vezetett béketanácsot, amely két éven át gyakorlatilag minden területet felügyelne a biztonságtól a kormányzáson át Gáza újjáépítéséig. A tanács feladata lesz egy ideiglenes nemzetközi stabilizációs katonai erő felállítása is, amely az újonnan kiképzett palesztin rendőrséggel együttműködve biztosítaná a rendet és a határvidékeket.

A megállapodás értelmében az izraeli hadsereg fokozatosan kivonulna a terület nagy részéről, kivéve egy biztonsági peremet az övezet mentén.

A terv a Palesztin Hatóság megreformálását követően számára adná át Gáza irányítását, és megnyitná az utat a palesztin önrendelkezés és államiság felé. A szavazást megelőző napokban a Netanjahu-kormány több minisztere is élesen ellenezte a határozat bármilyen, még homályos utalását is a palesztin államra.

Izrael Katz védelmi miniszter kijelentette: Izrael álláspontja világos „nem lesz palesztin állam”.

Szerinte a Gázára vonatkozó egyedüli valódi megoldás az önkéntes kivándorlás ösztönzése. Itamar Ben Gvir nemzetbiztonsági miniszter ennél is tovább ment, felszólítva a Palesztin Hatóság felszámolására és Mahmúd Abbász letartóztatására. Netanjahu a kabinetülésen megismételte álláspontját: „Nincs szükségem senki tweetjeire, kommentárjára vagy kioktatására.”

Az amerikai diplomácia ugyanakkor egyértelművé tette: a határozat támogatása a stabil és békés Gáza egyetlen útja, míg az elutasítás a Hamász uralmának fenntartását vagy a háború folytatását jelentené. Waltz szerint „minden eltérés ettől az úttól valódi emberi áldozatokkal járna”.

Kiemelt kép forrása: MTI/EPA pool/Yoan Valat