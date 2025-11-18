Súlyosbodik a helyzet: Japán óvatosságra inti állampolgárait Kínában a diplomáciai válság miatt

Több mint tíz kínai légitársaság – köztük az Air China, China Eastern és China Southern – teljes visszatérítést ajánl fel a Japánba szóló jegyekre, míg a Sichuan Airlines legalább márciusig felfüggesztette a Csengdú–Szapporo járat beindítását.

Japán gazdasági biztonságáért felelős minisztere, Onoda Kimi arra figyelmeztetett: túlzottan kockázatos gazdaságilag olyan országra támaszkodni, amely könnyen gazdasági nyomásgyakorláshoz folyamodik. Japán miniszterei arról is beszéltek, hogy egyelőre nem érzékelnek változást Kína exportellenőrzéseiben, ám a kockázatok reálisak. A legnagyobb japán üzleti szövetségek vezetői Takaichivel találkoztak, és a feszültség párbeszéddel való enyhítését szorgalmazták.

„A politikai stabilitás előfeltétele a gazdasági együttműködésnek” – hangzott el a Keidanren elnökétől.

A helyzetet tovább bonyolítja, hogy vasárnap kínai parti őrségi hajók jelentek meg a Japán által ellenőrzött, de Kína által is igényelt Kelet-kínai-tengeri szigetek közelében. A japán parti őrség elkergette őket. Az Egyesült Államok korábbi nyilatkozatai értelmében a japán–amerikai biztonsági szerződés kiterjed ezeknek a szigeteknek a védelmére is. George Glass amerikai nagykövet megerősítette, hogy az Egyesült Államok „teljes mértékben elkötelezett Japán védelme iránt”. Peking ezt politikai színjátéknak minősítette. Bár a dél-afrikai G20-csúcstalálkozó lehetőséget adhatna a feszültség csökkentésére, Kína közölte: a kínai kormányfő nem tervez találkozót Takaicsivel, Tokió ennek ellenére nyitott a párbeszédre.

A Cornell Egyetem Kína-szakértője, Allen Carlson szerint Japán visszautasítása – miszerint nem vonják vissza a miniszterelnöki kijelentéseket – megerősíti, hogy a két ország „késpengén táncol”.

Kiemelt kép: Takaicsi Szanae japán miniszterelnök (Fotó: MTI/EPA/Yonhap)