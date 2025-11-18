Az amerikai sajtó szerint egyre aggasztóbb mértékű központosítás zajlik az ukrán elnöki hivatalban. M ár a The New York Times is Volodimir Zelenszkij túlhatalmáról ír: a lap terjedelmes cikkben számolt be arról, hogy az ukrán elnök a hadiállapot adta eszközöket saját befolyásának er ős ítésére használja.

Az ukrán elnök vitatott módon távolította el pozíciójából Odessza orosz kapcsolatokkal vádolt ellenzéki polgármesterét, Gennagyij Truhanovot, megvonta tőle az állampolgárságot, majd katonai adminisztrátort nevezett ki a város élére. A The New York Times egy hosszabb cikkében rámutat, hogy

Zelenszkij O desszával kapcsolatos intézkedései a politikai rivális félreállítását szolgálhatják.

Elemzők szerint a döntés azt mutatja, hogy Zelenszkij a hadiállapot adta eszközöket arra használja, hogy erősítse befolyását az ellenzéki vezetésű városokban. A szakértők rámutatnak, hogy

egyre aggasztóbb mérték ű k özpontosítás zajlik az elnöki hivatalban,

ami fokozódó nyomást helyez a helyi önkormányzatokra.

A katonai ellenőrök kijelölése hivatalosan a védelem megerősítését szolgálná, ám civil szervezetek szerint valójában a központi hatalom kiterjesztésének eszköze lett. Truhanov, aki három alkalommal is megnyerte a polgármester-választást, az intézkedést politikai támadásnak tartja.

„Olyan ez, mint amikor valakit nem tudnak legy őzni a ringben, és inkább elveszik a versenyengedélyét”

– állítja az Odessza éléről eltávolított Truhanov, akit gondatlansággal is megvádoltak és házi őrizetbe helyeztek. A polgármester ennek ellenére továbbra is törvényes vezetőnek tekinti magát, és a legfelsőbb bírósághoz fordul.

A frissen kinevezett katonai ellenőr együttműködést ígér, de már el is foglalta Truhanov egykori irodáját.

Kiemelt kép: Volodimir Zelenszkij ukrán elnök (Fotó: MTI/EPA-PAP/Radek Pietruszka)