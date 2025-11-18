Fordulat: már a The New York Times is Zelenszkijtől félti az ukrán demokráciát

Az ukrán elnök vitatott módon távolította el pozíciójából Odessza orosz kapcsolatokkal vádolt ellenzéki polgármesterét, Gennagyij Truhanovot, megvonta tőle az állampolgárságot, majd katonai adminisztrátort nevezett ki a város élére. A The New York Times egy hosszabb cikkében rámutat, hogy
Zelenszkij Odesszával kapcsolatos intézkedései a politikai rivális félreállítását szolgálhatják.
Elemzők szerint a döntés azt mutatja, hogy Zelenszkij a hadiállapot adta eszközöket arra használja, hogy erősítse befolyását az ellenzéki vezetésű városokban. A szakértők rámutatnak, hogy
egyre aggasztóbb mértékű központosítás zajlik az elnöki hivatalban,
ami fokozódó nyomást helyez a helyi önkormányzatokra.
A katonai ellenőrök kijelölése hivatalosan a védelem megerősítését szolgálná, ám civil szervezetek szerint valójában a központi hatalom kiterjesztésének eszköze lett. Truhanov, aki három alkalommal is megnyerte a polgármester-választást, az intézkedést politikai támadásnak tartja.
„Olyan ez, mint amikor valakit nem tudnak legyőzni a ringben, és inkább elveszik a versenyengedélyét”
– állítja az Odessza éléről eltávolított Truhanov, akit gondatlansággal is megvádoltak és házi őrizetbe helyeztek. A polgármester ennek ellenére továbbra is törvényes vezetőnek tekinti magát, és a legfelsőbb bírósághoz fordul.
A frissen kinevezett katonai ellenőr együttműködést ígér, de már el is foglalta Truhanov egykori irodáját.
Kiemelt kép: Volodimir Zelenszkij ukrán elnök (Fotó: MTI/EPA-PAP/Radek Pietruszka)