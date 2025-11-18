Elfújhat a robbanás egy falut: gázzal teli LNG-tartályhajó ég a Dunán

Bármikor felrobbanhat a helyi hatóságok szerint egy égő tartályhajó, amely a Duna deltavidékén, a Románia és Ukrajna között határfolyóként húzódó folyó ukrán partszakaszán horgonyzik, Izmajilnál. Az orosz drónok által felgyújtott, LNG-szállítmányt hordozó tanker robbanása veszélyeztetné a túlparti, Romániához tartozó Plauru falut, melyet evakuáltak – számol be a Politico.

A hajó a Duna deltavidékén, a Románia és Ukrajna között határfolyóként húzódó folyón, az ukrán oldalon fekvő Izmajil városánál horgonyzott, amikor az orosz drón eltalálta. A Duna túlpartján, köztvetlenül a folyóparton fekszik egy Plauru nevű román község.

A lap, amely a földrajzban kevésbé járatos olvasói számára külön kiemeli, hogy a román határvidék e szakaszon egyben az EU és – ahogy a Politico fogalmaz – „a NATO területe” is, a veszélyeztetett folyószakasztól távolabb fekvő Ceatalchioi (Csatalköj) polgármesterét idézi. Tudor Cernega szerint

az LNG-szállítmány „bármikor felrobbanhat”.

Hozzátette: a lakosokat biztonságba helyezték, s az állatokat is eltávolították a veszélyeztetett településről.

(A Politico cikkében hol Plauru, hol a távolabb fekvő Ceatalchioi teljes kiürítéséről ír – utóbbi kevéssé valószínű; a félrevezető megfogalmazás oka, hogy Plauru közigazgatási szempontból feltehetőleg a nagyobb területű Ceatalchioi részét képezi – a szerk.)

A romániai Rendkívüli Helyzetek Osztálya a közösségi médiában közzétett közleményében azt írta, hogy a tüzet vasárnap este egy Ukrajna területén végrehajtott dróntámadás okozta, amelynek következtében „egy PB-gázzal megrakott hajó” lángba borult Izmajil környékén, egy ukrán kikötővárosban, az ország délnyugati részén, Romániával határos területen.

Veszélyes szállítmány

A minisztérium hozzátette, hogy „elrendelte Ceatalchioi teljes községének evakuálását”, amely mintegy 250 embernek ad otthont, és járműveket, valamint mentőautókat küldenek a helyszínre (valószínűleg csak Plaururól lehet szó, nem a távolabb fekvő, nagyobb településről – a szerk.)

A török zászló alatt hajózó Orinda nevű hajó körülbelül 1,8 millió gallon (68 ezer hektóliter) cseppfolyósított gáz szállítására képes. A legénységet is evakuálták

a tűz kitörése után, a hajóból tűz- és füstfelhők gomolyognak. Azt, hogy a hajó LNG-szállítmányt hordoz, Andrij Szibiha ukrán külügyminiszter nyilatkozatából derül ki. Ő is úgy vélte, hogy szükséges a határ menti román falu kiürítése.

Moszkva teljes körű Duna-parti inváziója során gyakran célba veszi a folyó ukrán kikötőlétesítményeit. Számos alkalommal találtak drónalkatrészeket a folyó román oldalán – írja a Politico.

