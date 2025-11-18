Az orosz sakkvilágbajnok szerint a Nyugat gyávasága és gyengesége miatt tört ki a háború Ukrajnában

Garri Kaszparov, az 1985 és 1993 között regnáló sakkvilágbajnok – aki 2013 óta nem Oroszországban él, és a kétezres évek óta következetesen bírálja Vlagyimir Putyint – éles hangú üzenetet osztott meg Telegram-csatornáján.

Bejegyzésében arról ír, hogy a szabad világ évtizedes tapasztalata egyértelmű: a „terrorista diktatúrákkal” szembeni gyengeség minden esetben eszkalációhoz vezet.

Véleménye szerint ezek a rezsimek csak az erő demonstrálásából értenek, és csak a legkorábbi szakaszban történő határozott fellépés kényszerítheti őket visszavonulásra.

Kaszparov úgy véli:

ha Amerika már a kezdetektől fogva világossá teszi a Kreml számára, hogy Ukrajna teljes körű lerohanása elképzelhetetlen, és azonnali válaszlépést vonna maga után, akkor a háború meg sem történt volna.

Szerinte Putyin abban az időszakban nem vállalta volna a NATO-val való közvetlen konfrontáció kockázatát.

A volt világbajnok különösen bírálta a Nyugatnak azt a döntését, hogy nem zárta le Ukrajna légterét. Kaszparov szerint ez „gyáva, szégyenletes és erkölcstelen” lépés volt, amely Putyinnak azt jelezte, hogy eljött a további agresszió ideje.

Meggyőződése, hogy ha Joe Biden akkor kijelenti: egyetlen orosz repülőgép ukrán légtérben való megjelenése is az orosz repülőterek azonnali megsemmisítését eredményezné, a háború gyorsan a végére ért volna.

Kiemelte azt is, hogy a korabeli orosz közhangulatot ismerve a pilóták egyszerűen nem vállalták volna a NATO gépeivel való találkozás kockázatát. „Egészen más dolog büntetlenül bombázni Mariupolt és annak gyermekszállásait, mint szembetalálkozni egy F–35-tel, amely épp lelőni készül” – fogalmazott.

Kaszparov szerint a jelenlegi eszkaláció egyenesen a Nyugat „gyengeségének és tehetetlenségének” következménye. Az, hogy Putyin nem hajlandó Donald Trump számára kedvező feltételeket elfogadni, annak tulajdonítja, hogy meg van győződve a Nyugat zavarodottságáról és arról, hogy végső soron úgyis a nyugatiak úgyis engedni fognak.

„A Nyugat, amely valaha tudta, hogyan kell helyre tenni a diktátorokat és terroristákat, már nem létezik”

– zárta bejegyzését Kaszparov.

