Az ukrán elnöki hivatal vezetője, Andrij Jermak is szerepel a Timur Mindics kíséretének lehallgatott beszélgetéseiben, ahol Ali Baba néven említik. Erről Jaroszlav Zseleznyak, az ukrán Hang párt képviselője beszélt a YouTube-csatornáján közzétett videóban.

Az Ali Baba nevű szereplőt korábban említette Olekszandr Klimenko, a különleges korrupcióellenes ügyészség (SAPO) vezetője is. Elmondása szerint a botrány kirobbanása után Ali Baba értekezleteket kezdett tartani a rendvédelmi szervekkel arról, hogyan lehet megállítani a korrupcióellenes irodát (NABU), és hogyan lehet megbüntetni annak nyomozóit – írja a Strana.today.

Zseleznyak forrásai szerint az Ali Baba megnevezés Jermakra utal. A becenév a kezdőbetűkből származik: A. B. – Ali Baba. A becenév eredetéről Marjana Bezuhla is írt.

„Jermakot a mi politikai családunkban általában egyszerűen és szerényen csak A. B.-nek hívják. Igen, ezek mögött az első pillantásra ártatlan kezdőbetűk mögött egy kibővített hívójel rejtőzik: Alla Boriszovna. Hogy honnan ered ez a hagyomány, és mi köze az énekesnőhöz, azt nem tudom”

– írta Bezuhla.

Alla Boriszovna Pugacsova 1945-ben született orosz énekesnő, aki a Szovjetunió, majd Oroszország egyik legnépszerűbb előadóművészévé vált. 1976 óta hazájában több mint huszonöt nagylemeze jelent meg.

„És mivel külön beceneve van, úgy tűnik, nagyon jól tudta mindezt a mozgást Zuckerman irodájában és Mindics lakásában” – tette hozzá Zseleznyak. A képviselő hozzátette, hogy Jermak tisztában volt a korrupciós sémákkal, és szoros kapcsolatban állt Mindiccsel, aki szerinte elősegítette Jermak kinevezését az elnöki hivatal élére.

A Strana emlékeztet arra, hogy Zseleznyak véleménye szerint Jermak irányította a nyáron azt az akciót is, amelynek célja a NABU és a SAPO jogköreinek csökkentése volt. Akkor Jermak arra próbálta rávenni Volodimir Zelenszkijt, hogy ne tegyen engedményeket a korrupcióellenes szervekkel való konfliktusban – és állítása szerint ezt teszi most is.

Kiemelt kép: Volodimir Zelenszkij ukrán elnök sajtótájékoztatót tart Kijevben 2025. november 3-án (Fotó: MTI/EPA)