A venezuelai elnök kész négyszemközt tárgyalni Donald Trumppal

Nicolás Maduro venezuelai elnök hétfőn kijelentette, hogy kész négyszemközt tárgyalni Donald Trump amerikai elnökkel, aki nem sokkal korábban nyilatkozva egy személyes megbeszélésre utalt a venezuelai vezetővel.

„Ha az Egyesült Államokban valaki Venezuelával akar beszélni, azzal beszélünk, szemtől szemben, négyszemközt. Semmi gond. Amit nem engedhetünk meg, (…) az az, hogy Venezuela keresztény népét bombázzák és gyilkolják” – fogalmazott Maduro a venezuelai közszolgálati televízió heti műsorában, egy amerikai lelkész levelére válaszolva.

A politikus angolul jelentette ki, hogy

„Igen a békére! Nem a háborúra! Soha, sohasem háborút!”. Hozzátette: „Bárki, aki párbeszédet szeretne, mindig megtalál minket, a szavahihető embereket”.

Augusztus óta Washington jelentős katonai jelenlétet tart fenn a Karib-térségben, így a világ legnagyobb repülőgép-hordozóját is, azzal az indoklással, hogy felvegye a harcot az Egyesült Államokba irányuló kábítószer-kereskedelem ellen.

Maduro most azt mondta, hogy

az amerikai „hatalmi körökben (…) azt akarják, hogy Trump elnök élete legnagyobb hibáját kövesse el, és katonai beavatkozást indítson Venezuela ellen. Ez pedig politikailag véget vetne vezetői szerepének. (…) De ők nyomást gyakorolnak rá, provokálják, provokálják” – fogalmazott.

Donald Trump hétfőn újságíróknak nyilatkozott úgy a venezuelai elnökkel kapcsolatban, hogy „egy bizonyos ponton beszélni fogok vele”, de hozzátette, hogy Nicolás Maduro „nem volt jó az Egyesült Államoknak”.

Arra a kérdésre, hogy kizárja-e az amerikai csapatok Venezuelába küldését, Trump így válaszolt: „Nem, nem zárom ki ezt a lehetőséget, semmit sem zárok ki”.

Kiemelt kép: Nicolás Maduro venezuelai elnök caracasi sajtóértekezlete 2025. szeptember 15-én (Fotó: MTI/EPA/EFE/Miguel Gutiérrez)