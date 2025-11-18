A szigorú dán migrációs receptet vennék át a britek

Dániában már régen kimondták azt, amit Nyugat-Európa nagy része még csak kerülget: ha nem tartod kézben a bevándorlást, előbb a közbiztonság, aztán az egész politikai rendszer roppan meg. Ma a dán modell lett a bevándorlási szigorításra készülő brit kormány egyik fő hivatkozási alapja – írja a The Telegraph.

A kemény recept fő felelőse Lars Lokke Rasmussen volt miniszterelnök, aki a „gettótörvényekkel” írta be magát az európai migrációs viták történetébe. Szerinte a szigor eredménye egyértelmű: Dániában csökkent a bűnözés, javult az integráció, és sikerült megfékezni a radikális jobboldal előretörését – miközben a szomszédos Svédországot ma robbantások és bandaháborúk szabdalják.

Rasmussen már a 2000-es években szakított a „nyitott kapuk” politikájával. A menedékjog feltételeit szigorították, a családegyesítést korlátozták, az újonnan érkezőktől pedig elvárták, hogy bizonyítsák: nem csak a dán jóléti rendszerhez, hanem magához az országhoz akarnak kötődni.

A fordulópontot 2018 hozta el, amikor bejelentették a „gettótörvényeket”. A cél az volt, hogy felszámolják azokat a városrészeket, ahol a lakosság több mint fele „nem nyugati”, és régóta párhuzamos társadalmak, saját normák alakultak ki.

Az önkormányzatokat arra kötelezték, hogy bontsanak le vagy adjanak el szociális bérlakásokat, a problémás területeken élő bűnözőkre pedig szigorúbb büntetések vonatkoztak. A gyerekeket kötelezően óvodába íratták, hogy megtanulják a dán nyelvet és a dán értékeket.

Jogvédők azonnal diszkriminációt kiáltottak, több bérlő pedig az Európai Bíróságon támadta meg a szabályokat. Luxemburgban hamarosan megszületik az ítélet arról, hogy a dán modell összeegyeztethető-e az uniós normákkal, Koppenhága pedig igyekezett úgy szigorítani, hogy formálisan a nemzetközi szabályok keretein belül maradjon.

A csomag egyik legvitatottabb eleme az „ékszertörvény” volt: a rendőrség egy bizonyos értékhatár fölött lefoglalhatja az érkezők készpénzét és ékszereit, hogy abból fedezzék a szállás és ellátás költségeit. A nagy érzelmi értékű tárgyak – például jegygyűrűk – végül mentességet kaptak, de az üzenet egyértelmű maradt: Dániában a menedékkérés nem automatikus belépő a jóléti rendszerbe.

Közben egy másik adat is sokatmondó: miközben az ország lezárta a kiskapukat az illegális és spontán migráció előtt, megduplázta a legálisan érkező külföldi munkavállalók számát. Vagyis a kemény határvédelem együtt jár a célzottan bevont munkaerő támogatásával.

Shabana Mahmood brit belügyminiszter és Keir Starmer brit miniszterelnök (Fotó: MTI/AP/AFP pool/Carlos Jasso)

Nem véletlen, hogy a brit belügyminiszter, Shabana Mahmood is a dán modellt tanulmányozza, amikor saját szigorúbb bevándorlási csomagján dolgozik. A kormánynak létkérdés bizonyítania, hogy képes rendet tenni az illegális migráció kérdése körül – anélkül, hogy átengedné a témát a jobboldalnak. A kérdés most az, hogy a dán receptet sikerül-e időben átültetni Londonban is, vagy csak akkor lépnek majd, amikor a brit nagyvárosok peremén is visszaköszönnek azok a párhuzamos társadalmak, amelyeket a dánok még el tudtak kerülni.

A The Telegraph cikkében elhelyezett szavazás eredménye szerint az olvasóik 98 százaléka támogatja, hogy a brit kormány a dán példát követve sokkal szigorúbban járjon el az illegális bevándorlókkal szemben. A cikkhez érkező legnépszerűbb hozzászólás a baloldalra sodródott közgondolkodást teszi felelőssé azért, amiért szélsőjobboldalinak kiáltották ki az eredendően helyes álláspontot képviselő, határőrizetet támogató és tömeges migrációt ellenző politikai erőket.

Kiemelt kép: Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminisztert fogadja Lars Lokke Rasmussen dán külügyminiszter az EU-tagállamok védelmi minisztereinek informális ülése előtt Koppenhágában 2025. augusztus 30-án (Fotó: MTI/EPA/Ritzau/Emil Nicolai Helms)