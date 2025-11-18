A német kancellár szerint átfogó biztonsági szabályok betartásával kell megvédeni az idei karácsonyi vásárokat

Egységes szabályozás bevezetését vetette fel a Németország-szerte megrendezendő karácsonyi vásárok biztonsági védelme érdekében a német kancellár kedden.

Halléban tett látogatásán Friedrich Merz azt mondta, felháborítja, hogy ma már a kisebb német városokban sem rendezhetőek meg a karácsonyi vásárok anélkül, hogy a szervezők „ne rendelkeznének egy átfogó biztonsági koncepcióval”. Hozzátette, hogy támogatja a biztonsági tervek egységes formájának kidolgozását, mert a karácsonyi vásárok védelmének biztosítása minden szövetségi tartományban problémát jelent.

A kancellár hangot adott annak a reményének is, hogy sikerül megállapodásra jutni annak érdekében, hogy a magdeburgi karácsonyi vásár is a terveknek megfelelően, néhány napon belül megnyílhasson.

Szász-Anhalt tartományban és fővárosában, Magdeburgban azért övezik biztonsági aggályok a karácsonyi vásárok megrendezését, mert tavaly decemberben, az akkori vásáron egy férfi autóval belehajtott a tömegbe, hat ember halálát és további 300 sérülését okozva.

Az autót vezető, szaúd-arábiai származású, 2006 óta Németországban élő 51 éves vádlott ellen – aki tettéért nem kért bocsánatot, és nem tanúsított megbánást – jelenleg is folyamatban van a büntetőeljárás.

Kapcsolódó tartalom Terrorveszély miatt sorra fújják le a karácsonyi vásárokat Németországban Az elmúlt években több karácsonyi vásáron is történtek terrortámadások.

Kiemelt kép: MTI/EPA/Christopher Neundorf