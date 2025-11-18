A magyar válogatott vereségén gúnyolódva reklámozza egyik akcióját a Lidl Írországban

Az ír Lidl a magyar válogatott vereségét használta fel szójátékos reklámjához: a „sad and Hungary” („szomorú és Magyarország”) kifejezéssel játszva, amely a „sad and hungry” (szomorú és éhes) szavakra utal. A reklámban Szoboszlai Dominik síró fényképével népszerűsítették mogyorókrémes croissant-jaikat.

„When you’re sad and Hungary and just want a croissant” – írja Facebook-oldalán az ír Lidl, bejegyzésükhöz egy Szoboszlai Dominik-fényképet csatolva, amelyen a labdarúgó a könnyeivel küszködik. Az áruház úgy döntött, hogy a magyar vereség után szóviccel fogja reklámozni a mogyorókrémes croissant-t.

Az angol szöveg lefordítva a következőt jelenti: „Amikor szomorú vagy és Magyarország, és csak egy croissant-t akarsz.” Azonban, ha a Hungary szóból kiveszünk egy a betűt, hungryt kapunk, ami angolul annyit tesz, hogy éhes. A Lidl pedig ezt a szóviccet használta fel ahhoz, hogy az akciós croissant-jait reklámozza.

Mint írják, „Feeling Hungary – Magyarországnak érzed magad? –, azaz, éhes vagy?”, majd hozzáteszik, hogy a Lidl Plus kártyával három croissant mindössze három euróba kerül.

