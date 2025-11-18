A Hamász miatt leállt a szolgáltatás: ívóvíz nélkül maradt a Gázai övezet

A Gázai övezet egyik ivóvíz-szolgáltatója, amely több sótalanító üzemet is működtet a térségben, leállította kedden létesítményeit, mert a Hamász palesztin terrorszervezet őrizetbe vette a vállalat egyik munkatársát.

A vállalat közölte, hogy a leállás több mint egymillió palesztin lakost érint a tengerparti térségben. Egyelőre nem ismert, hogy a Hamász milyen indoklással vette őrizetbe a cég alkalmazottját.

A terrorszervezet a Gázai övezet több részén újból átvette az ellenőrzést.

Októberben olyan értesülések keltettek felháborodást, miszerint a Hamász a Gázai övezetben kivégzéseket hajtott végre. Szemtanúk szerint a Hamász azzal vádolta áldozatait, hogy az izraeli hadsereg kollaboránsai voltak.

A kiemelt kép illusztráció. (Fotó: MTI/AP/Dzsehad as-Srafi)