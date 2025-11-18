A gyanú szerint Oroszországhoz köthető, terrorcselekményekre készülő hálózatot lepleztek le Litvániában

Tizenöt embert, köztük litván, orosz és lett állampolgárokat gyanúsít a litván ügyészség azzal, hogy egy, az orosz hírszerzéshez és hadsereghez köthető hálózat keretében Európa-szerte terrorcselekmények elkövetésére készültek – közölte honlapján a litván közmédia.

Az Lrt.lt portálon olvasható tájékoztatás szerint

a gyanúsítottak négy terrorcselekményt készítettek elő, csomagküldő szolgálatokat felhasználva arra, hogy hétköznapi használati tárgyak közé rejtett gyújtóeszközöket küldjenek.

Az ügyészség azt közölte, a gyanúsítottakat a Telegramon keresztül toborozták, és azt ígérték nekik, hogy a fizetségüket kriptovalutában kapják meg.

A balti ország főügyészsége és rendőrfőparancsnoksága azt közölte, egy csupán A.S.-ként megnevezett litván állampolgár tavaly július 19-én négy, kozmetikai szerek és masszázspárnák közé rejtett, házi készítésű gyújtóeszközt tartalmazó csomagot adott fel a DPD-n és a DHL-en keresztül.

Két csomagot légi úton szállítottak az Egyesült Királyságba, kettőt pedig teherautóval Lengyelországba. Az egyik eszköz július 20-án robbant fel a németországi Lipcse repülőterén, mielőtt felrakták volna a DHL árufuvarozó járatára, egy másik egy nappal később robbant fel a DPD egyik, Lengyelországon áthaladó teherautójában, egy harmadik pedig július 22-én a DHL birminghami raktárában. A negyedik meghibásodott, így nem lépett működésbe.

A hatóságok gyanúja szerint az eszközöket úgy tervezték, hogy súlyos tüzeket és a felcsapó lángok miatt akár katasztrofális következményeket okozzanak.

Az ügyön jelenleg – az Európai Unió tagállamai közötti igazságügyi együttműködésért felelős ügynökség, az Eurojust koordinációjában – több ország, köztük Litvánia, Lengyelország, az Egyesült Államok, Németország és az Egyesült Államok bűnüldözési szervei dolgoznak.

A nyomozás jelenlegi állása szerint a terrorcselekményeket az orosz hadsereghez és hírszerzéshez köthető állampolgárok dolgozták ki, néhány gyanúsítottnak pedig köze lehet a vilniusi IKEA-áruházban 2024-ben elkövetett gyújtogatási kísérlethez.

A Litvániában, Lengyelországban, Lettországban és Észtországban tartott házkutatások során a hatóságok további eszközökre bukkantak, amelyeket a detonátorokkal együtt konzervek tárolására használt dobozokba rejtettek. A rendőrség szerint a megtalált szerkezetek mennyisége több mint hat kilogramm TNT-nek felelnek meg és vélhetően további támadásokra tartogatták őket.

