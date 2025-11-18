A brit elhárítás figyelmeztette a parlamenti képviselőket, hogy Kína megpróbál kémkedni utánuk

A kínai hírszerzés információszerzési tevékenységére figyelmeztette kedden a brit elhárítás (MI5) a londoni parlament képviselőit. Kína londoni nagykövetsége éles hangú elítélő nyilatkozatban reagált a szolgálat felhívására és a brit belügyminisztérium nemzetbiztonsági államtitkárának hasonló tartalmú alsóházi tájékoztatására.

A dokumentumban – amelyet az alsóházi képviselőknek Sir Lindsay Hoyle házelnök, a felső kamara, a Lordok Háza tagjainak Lord John McFall, a Lord Speaker, vagyis a felsőház vezetője adott át kedden –

az MI5 arra hívta fel a figyelmet, hogy a kínai nemzetbiztonsági minisztérium „aktívan törekszik a brit parlamenti közösség tagjainak megkörnyékezésére információgyűjtés céljából”.

Az MI5 – hivatalos nevén Security Service – a kínaiak által erre a célra használt professzionális közösségi felületek között kiemeli a LinkedIn portált.

A szolgálat szerint ugyanakkor hamis személyazonosság mögé rejtőző, civil toborzóügynökségek alkalmazottaiként fellépő kínai ügynökök személyesen is igyekeznek rávenni brit parlamenti tagokat, közgazdászokat, kutatóintézeti szakértőket, geopolitikai tanácsadókat arra, hogy „szabadúszó tanácsadóként geopolitikai jelentéseket írjanak”, illetve nem nyilvános, bennfentes információkat szolgáltassanak ki.

Dan Jarvis, a londoni belügyminisztérium nemzetbiztonsági államtitkára az MI5 figyelmeztetésének közzététele után, az alsóházban elmondott keddi felszólalásában külön is kiemelte, hogy a brit elhárítás szerint Kína olyan egyének toborzására törekszik, akiknek hozzáférésük van a brit parlamenttel és a kormányzattal kapcsolatos „érzékeny információkhoz”.

Jarvis hangsúlyozta: az MI5 adatai szerint ezt a tevékenységet kínai hírszerzési ügynökök egy csoportja végzi, akik gyakran fedőszervként létrehozott vállalatok vagy külföldi toborzócégek alkalmazottaiként lépnek fel.

Az államtitkár is elmondta, hogy a megkörnyékezett célszemélyek között nemcsak parlamenti képviselők vannak, hanem a parlament nem választott alkalmazottai, valamint közgazdászok, elemzőműhelyek munkatársai, geopolitikai tanácsadók és kormányzati tisztviselők is.

Jarvis szerint azért is indokolt az óvatosság, mert Kína „alacsonyra helyezi a lécet” annak elbírálásához, hogy milyen információkat tekint hasznosnak. Elmondta: a brit kormány részletes kémelhárítási csomagtervet állított össze, amelynek elemei között szerepel sok minden más mellett a külföldről érkező álcázott, politikai befolyásolást célzó finanszírozások megakadályozása.

Az államtitkár szerint az intézkedés – amely a választási törvény része lesz – szigorítja az adományokban részesülők kockázati megítélését, és erősíti a brit választási bizottság szankcionálási jogosultságait. Hozzátette: a munkáspárti brit kormány tervezi a választások befolyásolását célzó beavatkozásokért kiszabható maximális büntetések emelését is.

A belügyi államtitkár részletek nélkül közölte azt is, hogy a brit kormány eltávolította az általa Nagy-Britanniában és külföldön üzemeltetett összes „érzékeny létesítményből” mindazokat a biztonsági ellenőrző berendezéseket, amelyeket a kínai hírszerzési törvény hatálya alá tartozó vállalatok gyártottak. Dan Jarvis elmondta azt is, hogy a kormány 170 millió fontot (csaknem 75 milliárd forintot) fordít a kormányhivatalok által használt rejtjelezési technológiák megújítására. Az államtitkár szerint ennek célja az „érzékeny” diplomáciai, gazdasági, kereskedelmi, biztonsági és bűnüldözési tevékenységek védelme a kémkedéssel szemben.

Kína tagadja a vádakat, elítélték a brit lépést

Az MI5 figyelmeztetésére és a belügyi államtitkár parlamenti felszólalására reagálva Kína londoni nagykövetségének szóvivője kedd esti hivatalos nyilatkozatában úgy fogalmazott:

a brit fél állításai puszta kitalációk és rosszindulatú rágalmak, és Kína erőteljesen elítéli ezeket az „alávaló” kijelentéseket.

A nagykövetségi szóvivő közölte: Kína felszólítja a brit kormányt „a hamis vádaskodások és az öntömjénezés” haladéktalan beszüntetésére, és arra, hogy térjen le a kínai-brit kapcsolatrendszer aláásásával fenyegető irányvonalról.

Kiemelt kép: a brit belsõ elhárítás, az MI5 londoni központja 2023. október 18-án. MTI/EPA/Andy Rain.