Műsorújság
HU
EN
RO
#budapesti békecsúcs #Jónak lenni jó! 2025 #Harcosok klubja #orosz–ukrán háború

„Melegen fogadta” Macron Párizsban az Európát végiglobbizó Zelenszkijt

lead_image
Szerző: Udvardy Zoltán
2025.11.17. 10:01

Főoldal / Külföld

| Szerző: Udvardy Zoltán
Volodimir Zelenszkij ukrán elnök hétfő reggel megérkezett a Villacoublay légibázisra (Yvelines), ahol francia kollégája, Emmanuel Macron fogadta, amint kiszállt az autójából. A két férfi ezután melegen megölelte egymást – számol be a Le Figaro. Cikkünk frissült.

Cikkünk frissül!

Catherine Vautrin fegyveres erőkért felelős miniszter , Jean-Noël Barrot külügyminiszter és az ukrán nagykövet is jelen volt a kifutópályán, hogy üdvözöljék az ukrán elnököt. Felcsendült az ukrán és a francia himnusz, a két vezető pedig ünnepélyesen hallgatta Zelenszkijt, aki hazája himnuszát énekelte – tudósít a Le Figaro.

Mindent elnyelő aranyvécé: új segélyek Párizstól?

Emmanuel Macron és Volodimir Zelenszkij a fővárostól délnyugatra található Villacoublay katonai légibázis látogatásával kezdi a napot. A francia elnöki hivatal tájékoztatása szerint megvitatják, hogyan lehetne „még továbbmenni Ukrajna önvédelmének lehetővé tétele érdekében ” – értesült a Le Figaro.

Zelenszkij a tervek szerint ott ír alá egy szándéknyilatkozatot, mielőtt a Párizstól nyugatra fekvő Mont Valérienbe utazik, hogy meglátogassa az „Ukrajna többnemzetiségű erőinek” a főhadiszállását, amelynek telepítésére Párizs és London a tűzszüneti megállapodás és a Kijevnek nyújtandó „biztonsági garanciák” részeként készül. Az elnökök várhatóan 12:30-kor érkeznek az Élysée-palotába, ahol több megállapodást is aláírnak. A két vezető ezt követően közös sajtótájékoztatót tart.


Ebéd után részt vesznek egy drónellenes műveletekről szóló fórumon. Lehetséges új segélyek vagy együttműködések bejelentése a fegyverszektorban – értesült a konzervatív lap.

„A háború elhúzódása és a tűzszünet hiánya rávilágít a felelősségünkre, hogy mindent megtegyünk Ukrajna önvédelmi képességeinek megteremtése érdekében, és ezáltal új lendületet adjunk neki” – mondta Macron egyik tanácsadója az AFP francia hírügynökségnek.

Mindeközben a Fox News amerikai hírtelevízió kiemeli: Zelenszkij ezekben a napokban  elnöksége eddigi legsúlyosabb válságával küzd, miután egy pénzmosással kapcsolatos nyomozás során megnevezték belső körének tagjait, köztük egy társát, akit azzal vádolnak, hogy „arany WC-k” luxusában él.

Nincs kedvük harcolni

Az elnököt pedig vizsgálat alá vonták egy ügyben, amelyben a hatóságok szerint olyan társai is érintettek, akik állítólag részt vettek egy összeesküvésben, amelynek célja az volt, hogy az Oroszországgal folytatott háború alatt mintegy 100 millió dollárt sikkasszanak el Ukrajna energiaágazatából.

Az ukránoknak pedig „az emberi jogok hatalmas méretű sérelme és a most napvilágra került súlyos korrupciós botrányok miatt nincs többé késztetésük arra, hogy harcoljanak ”– mondta a volt tisztviselő a Fox News Digitalnak, névtelenséget kérve.

Kapcsolódó tartalom

Görög LNG-szállítást is kieszközölt

Vasárnap Ukrajna és Görögország Athénban megállapodást írt alá az amerikai cseppfolyósított földgáz (LNG) Kijevbe történő szállításáról 2025 decemberétől 2026 márciusáig. A megállapodás aláírása, amelyre a két vezető és az új amerikai nagykövet, Kimberly Guilfoyle jelenlétében került sor, lehetővé teszi „Ukrajna támogatását a nehéz tél közepén” – írja a Le Figaro.

Párizs után az ukrán elnök kedden Madridba utazik, ahol többek között a spanyol parlament két házának képviselőivel találkozik, egy nappal a párizsi látogatása után – tudta meg az AFP hivatalos forrásból. A látogatás részleteit még nem hozták nyilvánosságra. Spanyolországi útja a második lesz az országában 2022 februárjában megkezdődött nagyszabású orosz invázió óta, az első látogatásra 2024 májusában került sor.

Kiemelt kép: Emmanuel Macron francia elnök és Volodimir Zelenszkij ukrán elnök (Fotó: MTI/EPA/AFP pool/Nicolas Tucat)

Emmanuel MacronVolodimir Zelenszkij Franciaország

Ajánljuk még

 