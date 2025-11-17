Szijjártó Péter: Magyarország sokat profitál a Délkelet-Ázsiával folytatott együttműködéséből

„Magyarország az elmúlt évek során igen sokat profitált a világ egyik leggyorsabban fejlődő térségének számító Délkelet-Ázsiával folytatott együttműködéséből, s a jövőben a magyar technológiák Bruneiben is teret nyerhetnek” – közölte Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter hétfőn Budapesten.

A Külgazdasági és Külügyminisztérium közleménye szerint a tárcavezető a brunei kollégájával, Dato Erywan Pehin Yusoffal közös sajtótájékoztatóján rámutatott, hogy ma Délkelet-Ázsia a világ egyik leggyorsabban fejlődő térsége, ahol a vezetők képesek rendre olyan döntéseket hozni, amelyek a stabilitást és biztonságot erősítik, és e téren Brunei is kulcsszerepet játszik.

„Fontos, hogy mindkét ország, Brunei és Magyarország is a béketáborhoz tartozik. Egyetértünk abban, hogy a háborúk nem a csatatéren, hanem a tárgyalóasztalnál érnek véget, s hogy a háborúknak nincsen megoldása a csatatéren, a kommunikációs csatornák elvágása pedig nem mást jelent, minthogy a béke reményét feladják” – mondta.

Szijjártó Péter ezután aláhúzta, hogy

a két ország azon az állásponton van, hogy nincs értelme pénzt és fegyvert önteni a továbbiakban a megnyerhetetlen ukrajnai háborúba, hiszen ez csak meghosszabbítja a fegyveres konfliktust.

„És azt is tudjuk, hogy a pénz egy jelentős része egy háborús maffia kezébe kerül” – fogalmazott.

Hangsúlyozta, hogy Magyarország nagy előnyökre és haszonra tett szert az elmúlt években a Délkelet-Ázsiával folytatott együttműködésből, és üdvözölte, hogy kedden a brunei szultán hazánkba látogat.

„Nagy jelentőségűnek tartjuk a szultán hivatalos állami látogatását Budapesten, s nagy jelentőségűnek tartjuk, hogy ma aláírtuk a politikai konzultációs mechanizmus megindításáról szóló megállapodást” – tudatta, kitérve arra is, hogy Bruneiben nagy az érdeklődés a magyarországi ösztöndíjprogram iránt. „Jó hír, hogy Brunei számít a magyar technológiák megismerésére a saját energiaipara modernizálása során úgy a kőolajkitermelés technológiájának fejlesztése, mint a nukleáris energia terén” – emelte ki.

„Készen állunk arra, hogy a magyar technológiák és magyar ipari megoldások utat találjanak maguknak a kifejezetten perspektivikus brunei gazdaságban és brunei piacon”

– tette hozzá.

A miniszter végül kifejtette, hogy az emberiség jelenleg a veszélyek korában él, és ezekre a kihívásokra az Európai Unió rendre rossz válaszokat adott, amelyek drámaian lerombolták a kontinens biztonságát és gazdasági versenyképességét, illetve ez a „háborúpárti, szélsőségesen liberális, őrült ideológiákat felvonultató stratégia” a közösséget mára politikai elszigeteltségbe taszította.

„Mi, magyarok ugye szembemegyünk Brüsszellel, nem akarunk sem háborút, sem migrációt, sem őrült ideológiákat, ahogyan nem akarunk elszigetelődést sem. Mi azt gondoljuk, hogy a kölcsönös tiszteletre kell alapozni a nemzetközi együttműködést, s diktátumok, kioktatás, leckéztetés, nagyképűség helyett diplomáciára van szükség”

– szögezte le.

Kiemelt kép: Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter (Fotó: MTI/KKM)