Száz Rafale harci gépről írt alá megállapodást Macron a korrupciós botrányban fuldokló Zelenszkijjel

Szándéknyilatkozatot írt alá a Párizsba látogató Volodimir Zelenszkij ukrán elnök száz darab Rafale harci repülő jövőbeli megvásárlásáról.

Volodimir Zelenszkijjel hétfőn Párizsban Emmanuel Macronnal együtt aláírt egy szándéknyilatkozatot száz darab, a Dassault Aviation által gyártott francia Rafale harci repülőgép jövőbeli megvásárlásáról – számol be a Le Figaro.

Az Élysée, a köztársasági elnök hivatala szerint ez a megállapodás, amely „tíz évre szól”, egy lehetséges jövőbeli szerződéseket irányoz elő francia védelmi felszerelések beszerzésére Ukrajna által. „Körülbelül 100 Rafale repülőgép, a hozzájuk tartozó fegyverekkel”, valamint egyéb fegyverek, köztük a fejlesztés alatt álló új generációs SAMP-T légvédelmi rendszer, radarrendszerek és drónok szerepelnek a megállapodásban.

Annak ellenére, hogy Volodimir Zelenszkij elnökségének legsúlyosabb korrupciós botrányaival szembesül, Macron szokatlan külsőségek között, melegen fogadta az ukrán elnököt – tudósít a Le Figaro és a BFMTV francia hírtelevízió.

A 100 milliós korrupciós botránnyal szembesülő elnök fogadására Catherine Vautrin fegyveres erőkért felelős miniszter és Jean-Noël Barrot külügyminiszter is megjelent.

A két köztársasági elnök a repülőtéren meghallgatta az ukrán és a francia himnuszt.

Kell a pénz az újabb „arany berendezésre? ”

Mindeközben a Fox News amerikai hírtelevízió kiemeli: Zelenszkij ezekben a napokban elnöksége eddigi legsúlyosabb válságával küzd, miután egy pénzmosással kapcsolatos nyomozás során megnevezték belső körének tagjait, köztük egy társát, akit azzal vádolnak, hogy „arany WC-k” luxusában él.

Az elnököt pedig vizsgálat alá vonták egy ügyben, amelyben a hatóságok szerint olyan társai is érintettek, akik állítólag részt vettek egy összeesküvésben, amelynek célja az volt, hogy az Oroszországgal folytatott háború alatt mintegy 100 millió dollárt sikkasszanak el Ukrajna energiaágazatából.

Kiemelt kép: Emmanuel Macron francia elnök ukrán hivatali partnerét, Volodimir Zelenszkijt fogadja a Párizs melletti Vélizy-Villacoublay légitámaszpontján 2025. november 17-én (Fotó: MTI/EPA/AP pool/Christophe Ena)