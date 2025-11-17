Rakétákkal és több száz drónnal támadta Ukrajnát az orosz haderő, több civil életét vesztette

Az orosz hadsereg két Iszkander típusú ballisztikus rakétával és 128 csapásmérő, valamint álcadrónnal támadott ukrajnai célpontokat hétfőre virradóra, a csapásoknak Harkivban halálos áldozataik és sebesültjeik is vannak, illetve energetikai és infrastrukturális létesítmények, lakóépületek rongálódtak meg – közölte a légierő parancsnoksága és helyi kormányzók.

A légierő parancsnokságának hétfői Telegram-jelentése szerint a légvédelem az ország északi, keleti és déli régióiban 91 drónt lelőtt, illetve rádióelektronikai eszközök bevetésével eredeti pályájukról eltérített. A közlemény szerint 17 helyszínen 32 drón és mindkét rakéta célba talált.

Az elmúlt 24 órában az orosz fegyveres erők csapást mértek Harkivra és 10 másik településre a régióban, a támadásokban négy civil meghalt, 16-an pedig megsebesültek, közöttük öt kiskorú

– jelentette az Interfax-Ukrajina hírügynökség Oleh Szinyehubov katonai kormányzó Telegram-üzenetét ismertetve. Számos többszintes lakóépület és gépkocsi megrongálódott, két helyszínen a vasúti infrastruktúrában is károk keletkeztek.

Éjszaka az orosz hadsereg nagyszabású dróncsapást mért Odessza környékén a kikötőre és az energetikai infrastruktúrára, egy ember megsebesült – tette közzé Oleh Kiper katonai kormányzó és a helyi hatóságok hivatalos közleményei nyomán az Unian hírügynökség. A csapásokban több, a kikötőben tartózkodó polgári hajó is megrongálódott, a keletkezett tüzeket a katasztrófaelhárítók eloltották.

A támadások következtében 32 000 fogyasztó maradt áram nélkül, az energiaszolgáltató munkatársai azonnal megkezdik a helyreállítást, amint a hadsereg és a katasztrófavédelem ezt engedélyezi. Az Odessza megyei ügyészség háborús bűnök elkövetése miatt hivatalos vizsgálatot indított.

