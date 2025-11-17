Nem utazik az ukrajnai Lvivbe Bóka miniszter, „a politikai színjátékhoz nem asszisztálunk”

Magyarország politikai szinten nem fogja képviseltetni magát az EU-ügyi miniszterek Lvivbe tervezett ülésén – közölte Bóka János brüsszeli nyilatkozatában, miután megkapta dán kollégája meghívó levelét az informális ülésre.

A magyar EU-ügyi miniszter ezzel arra reagált, hogy az Általános Ügyek Tanácsa informális ülését a tervek szerint december 10–11-én az ukrajnai Lvivben tartják. A brüsszeli hivatalos miniszteri tanácsülés előtt ma Bóka János azt nyilatkozta újságíróknak, hogy már megkapta a meghívót Lvivbe, és válaszolt is rá. Szerinte ez az elképzelés ellentétes a politikai és eljárási alapelvekkel, amelyek alapján az uniós elnökségek eddig működtek.

„Nem látom a politikai hozzáadott értékét annak, hogy az elnökség feltételezése szerint konstruktív vita kialakulhasson a bővítésről úgy, hogy mindezt a tagjelölt ország területén tesszük” – jelentette ki Bóka János, aki azt is megjegyezte: a többi EU-tagjelölt ország képviselői sem vesznek részt ezen a tanácskozáson.

„Ez inkább egy politikai show-műsor része, mintsem egy megalapozott vitáé. Magyarország ezen nem vesz részt, ehhez a politikai színjátékhoz mi nem kívánunk asszisztálni”

– hangoztatta a miniszter.

Azaz, Bóka János egyértelművé tette: miniszteri szinten nem képviseltetjük magunkat az ukrajnai informális tanácskozáson.

Kiemelt kép: Bóka János európai uniós ügyekért felelős miniszter a Kormányinfó sajtótájékoztatón a Karmelita kolostorban 2025. szeptember 11-én (Fotó: MTI/Bruzák Noémi)