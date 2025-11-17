Nem tetszik az EU-nak, hogy Szlovákiában kilövik az emberi életeket veszélyeztető medvéket

Vizsgálja az Európai Bizottság, hogy a szlovák kormány által engedélyezett tömeges medvekilövés összeegyeztethet ő-e az uni ós természetvédelmi el ő írásokkal. Amennyiben az intézkedés sérti az él őhelyv édelmi irányelvet, Szlovákia újabb peres eljárásra és jelent ős p énzügyi szankciókra számíthat.

Az Európai Bizottság (EB) és az Európai Környezetvédelmi Ügynökség szerint alapvető, hogy minden rendkívüli beavatkozás során – így a kilövés esetén is – betartsák az uniós természetvédelmi szabályokat – írja az Infostart.hu.

A hirado.hu is beszámolt arról, hogy a Greenpeace lengyel fiókszervezete november elején panaszt nyújtott be az EB-hez, mivel a szervezet szerint a szlovák kormány döntése veszélyezteti a faj állományát, és stratégiai környezeti hatásvizsgálat nélkül történt.

Az idén áprilisban elfogadott szlovák kormányrendelet 350 barna medve kilövését engedélyezte, áprilistól október végéig pedig hivatalosan 201 egyedet ejtettek el, további példányok közlekedési balesetek vagy orvvadászok miatt pusztultak el, így

a populáció összesen 239 egyeddel csökkent.

Tomás Taraba szlovák környezetvédelmi miniszter a lépést azzal indokolta, hogy szerinte a megelőző intézkedések nem elegendőek, ezért szükséges a medvék megelőző célú kilövése a konfliktusok elkerülésére. Szlovák természetvédők szerint a vadászati csalikat és etetőhelyeket épp a medvék vonzására használják, ami növeli az ember és a vadon élő állat közti konfliktusok kockázatát, és megzavarja a medvék természetes viselkedését.

Az ellenzéki Progresszív Szlovákia EP-képviselője, Michal Wiezik szerint az EB már figyelmeztette a minisztériumot, hogy a nyilvánosság kizárása a kilövési engedélyek kiadásából ellentétes az aarhusi egyezménnyel és a „kettős medveritkítás” – vagyis a hatóságok és a vadászok egyidejű kilövései – szintén jogsértő lehet. Amennyiben a vizsgálat megállapítja az irányelvek megsértését, az Európai Bizottság eljárást indíthat Szlovákia ellen, és az ügy akár az Európai Bíróság elé is kerülhet.

Wiezik szerint a bírságok és

a helyreállítási alapok elvesztése több tízmillió eurós kárt jelenthet az országnak.

Az Európai Bizottság ugyanakkor a medvehús kereskedelmi engedélyezésére vonatkozó szabályozásban tehetetlen: amennyiben a hús a nemzeti higiéniai előírásoknak megfelel, és a kereskedelem jogszerű marad.

A szlovák zöldtárca ugyanis májusban jelentette be, hogy engedélyezi a legálisan kilőtt medvék húsának árusítását, így kerültek a medvehúsból készült gasztronómiai különlegességek a szlovák vendéglők étlapjaira.

