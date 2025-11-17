Lengyelország újranyitotta két, Fehéroroszországgal közös határátkelőjét

Lengyelország hétfőn újra megnyitotta két, Fehéroroszországgal szomszédos határátkelőjét, Kuznica Bialostockát és Bobrownikit – jelentette be a lengyel határőrség szóvivője.

Andrzej Juzwiak hozzátette, hogy a teherforgalom számára így már három átkelő áll nyitva: a most megnyitottak mellett használhatják a Terespolnál lévőt is, amelyet egyébként a lengyel fél egy időre szintén lezárt, a Zapad 25 elnevezésű, szeptemberben rendezett fehérorosz-orosz hadgyakorlat miatt. A lengyel belügyminisztérium közleményében kiemelték, hogy a varsói kormány a döntéssel igyekszik enyhíteni a környéken élők és a térségben működő vállalkozások nehézségein, amelyeket az átkelők lezárása okozott, példaként említve a szállítmányozási cégeket.

A kormány egyúttal hangsúlyozta, hogy a megnyitást az ország, egyben az Európai Unió egyik keleti határának „minden korábbinál biztonságosabbá tétele” tette lehetővé. A fehérorosz határőrség az Instagramon közzétett bejegyzésében megerősítette, hogy elindult a forgalom a két átkelőnél. Kuznica Bialostockát és Bobrownikit évekkel korábban,

a migrációs nyomás, illetve a Varsó és Minszk között kialakult feszültség miatt zárták le.

A Fehéroroszországon át Lengyelországba irányuló illegális bevándorlás miatt Lengyelország riasztórendszerrel ellátott acélkerítést is épített a fehérorosz határon. A mindkét országgal szomszédos Litvánia a tervek szerint november 30-án nyitja meg újra saját két, Fehéroroszországgal szomszédos határátkelőjét, amelyet a légterébe Fehéroroszország felől érkező meteorológiai léggömbök miatt zárt le.

Litvánia szerint a léggömbökkel Fehéroroszországból akartak cigarettát csempészni az Európai Unióba. A balti ország Aljakszandar Lukasenka fehérorosz vezetőt is felelőssé tette, amiért nem vet véget ezeknek az incidenseknek.

A kiemelt kép illusztráció. (Fotó: Wikimedia Commons)