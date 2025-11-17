Keményen kiosztotta a német és az európai politikai elitet a Modern Talking egykori tagja

A Modern Talking énekese szerint leépítették Németországban a demokráciát, hiszen a 26 százalékos támogatottságú AfD-t kirekesztették a döntéshozatalból. Dieter Bohlen nem tartja jó iránynak, hogy Európa lemond az orosz energiáról és úgy véli, le kellene végre ülni tárgyalni Putyinnal, hogy véget érjen a háború.

Nekiment a német politikai rendszernek egy vasárnapi interjúban Dieter Bohlen a Modern Talking énekes-zeneszerzője – szúrta ki a Mandiner. Bohlen leszögezte, hogy „a demokráciában szabad választások vannak, az ember pártokat választ, aztán ezek a pártok csinálnak valamit”.

Kiemelte, hogy

„N émetországban a demokráciát leépítették, hiszen

a 26 százalékos támogatottságú jobboldali AfD-t kirekesztették a döntéshozatalból.

Dieter Bohlen az orosz–ukrán háború kapcsán felidézte, hogy már három éve is azt nyilatkozta, hogy Ukrajnában a nyugati stratégia így sosem fog működni. Most pedig már látszik, hogy emberek százezrei vesztették életüket ebben a gazdaságilag is szar háborúban.

Bohlen azt sem tartja jó iránynak, hogy Európa lemondott az orosz olajról.

„Oroszorsz ág és Németország egy álomcsapat voltak, olcsón kaptuk az energiát, nagyon jól ment nekünk”

– fogalmazott a szupersztár, aki azt is kifogásolta, hogy az amerikai elnökben meglévő üzletemberi szellemiség a német politikusokat nem jellemzi. Hangsúlyozta azt is, hogy

Putyinnal végre le kellene ülni tárgyalni,

mert „az nem lehet, hogy az emberek tényleg azt higgyék, hogy ebben a háborúban Ukrajna valóban győzhet”.

Rámutatott, hogy Németország növekedése nulla és gúnyt űzött Európa világhatalmi ambícióiból is. Kiemelte, hogy Amerika, Kína és Oroszország is úgy látják, hogy ez az Európa, amely semmit sem tud elérni, akarja megmondani, hogy mit csináljunk.

Kiemelt kép forrása: Dieter Bohlen hivatalos közösségi oldala