Ikarusz zuhanása: példátlan fotót készített a Nap előtt szabadesésben zuhanó ejtőernyősről egy asztrofotós

A Nap megörökítésére specializálódott Andrew McCarthy barátjával, a videóblogger Gabriel C. Brownnal együttműködve készítette el a különleges felvételt november 8-án, az arizonai sivatagban. Az Ikarusz zuhanása című képet hónapokig tartó tervezés és összesen hat kísérlet előzte meg.

McCarthy az X-en azt írta: ez lehet az első ilyen jellegű fotó.

Immense planning and technical precision was required for this absolutely preposterous (but real) view: I captured my friend @BlackGryph0n transiting the sun during a skydive. This might be the first photo of it’s kind in existence. See a video of this moment in the reply 👇 pic.twitter.com/mkjfavuVsZ — Andrew McCarthy (@AJamesMcCarthy) November 13, 2025

A rendhagyó kompozícióhoz Brownnak nagyjából 1000 méteres magasságból kellett kiugrania, miközben McCarthy 2400 méteres magasságban helyezkedett el távcsöveivel. A csapatnak számtalan tényezőt kellett figyelembe vennie: a helyszíntől és időzítéstől kezdve a repülő eszköz mozgásán át egészen a megfelelő látószögig. A pontos pillanatot McCarthy rádión jelezte társának, így időzítették az ugrást.

A motoros siklóernyőnek több kört is meg kellett tennie a megfelelő beállítás érdekében, a fotós szerint a gép követése jóval nehezebbnek bizonyult a vártnál.

Mivel az ejtőernyőt biztonságosan visszacsomagolni túl hosszú időt vett volna igénybe, mindössze egyetlen lehetőségük volt a tökéletes ugrásra.

Miután McCarthy elkapta Brown zuhanásának pillanatát, egy külön teleszkóppal nagy felbontású mozaikot készített a teljes csillagról. Ezt követően a részleteket összeillesztette, így született meg a végső kompozíció. A fotós szerint az elkészült kép pályafutása öt legjobb felvétele közé tartozik.