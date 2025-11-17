Műsorújság
Ikarusz zuhanása: példátlan fotót készített a Nap előtt szabadesésben zuhanó ejtőernyősről egy asztrofotós

Szerző: hirado.hu
2025.11.17. 11:32

| Szerző: hirado.hu

Lélegzetelállító, nagy valószínűséggel példátlan felvételt készített egy arizonai asztrofotós – írja a New York Post. A képen egy szabadesésben lévő ejtőernyős látható csillagunk felszíne előtt, amelyhez hasonló kompozíciót korábban szinte biztosan nem örökítettek meg.

A Nap megörökítésére specializálódott Andrew McCarthy barátjával, a videóblogger Gabriel C. Brownnal együttműködve készítette el a különleges felvételt november 8-án, az arizonai sivatagban. Az Ikarusz zuhanása című képet hónapokig tartó tervezés és összesen hat kísérlet előzte meg.

McCarthy az X-en azt írta: ez lehet az első ilyen jellegű fotó.

A rendhagyó kompozícióhoz Brownnak nagyjából 1000 méteres magasságból kellett kiugrania, miközben McCarthy 2400 méteres magasságban helyezkedett el távcsöveivel. A csapatnak számtalan tényezőt kellett figyelembe vennie: a helyszíntől és időzítéstől kezdve a repülő eszköz mozgásán át egészen a megfelelő látószögig. A pontos pillanatot McCarthy rádión jelezte társának, így időzítették az ugrást.

A motoros siklóernyőnek több kört is meg kellett tennie a megfelelő beállítás érdekében, a fotós szerint a gép követése jóval nehezebbnek bizonyult a vártnál.

Mivel az ejtőernyőt biztonságosan visszacsomagolni túl hosszú időt vett volna igénybe, mindössze egyetlen lehetőségük volt a tökéletes ugrásra.

Miután McCarthy elkapta Brown zuhanásának pillanatát, egy külön teleszkóppal nagy felbontású mozaikot készített a teljes csillagról. Ezt követően a részleteket összeillesztette, így született meg a végső kompozíció. A fotós szerint az elkészült kép pályafutása öt legjobb felvétele közé tartozik.

Kiemelt kép forrása: X/Andrew McCarthy

