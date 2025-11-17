Halálra ítélték a volt bangladesi vezetőt, Haszina Vazedet

A bangladesi törvényszék halálra ítélte Haszina Vazed (Sejk Haszina) volt miniszterelnököt a tavalyi, kormányellenes tüntetések elleni halálos megtorlás miatt. Hasinát távollétében ítélték el – ő ugyanis már Indiában él száműzetésben. A bíróság szerint több, emberiség elleni bűncselekményért is felelős.

A 2024 közepén kirobbant tömeges felkelés annak a hosszú éveken át gyülemlett feszültségnek volt a következménye, amelyet az elnyomás és a véleménynyilvánítás elfojtása okozott a társadalom nagy részében – írja a BBC.

A brutális megtorlásról készült felvételek mobiltelefonokon terjedtek, majd villámgyorsan eljutottak a közösségi médiába. Az, hogy több száz embert – köztük gyerekeket is – megöltek, óriási felháborodást váltott ki Banglades-szerte.

🚨INDIA BEHIND THE ARSON IN BANGLADESH Former Bangladeshi Prime Minister Sheikh Hasina Wajid has been convicted today for crimes against humanity, accused of ordering hundreds of killings during the student uprising. She now faces a possible death sentence & remains in exile in… pic.twitter.com/iqsSSSfnwn — Taymur Malik (@BlueMist911) November 17, 2025

Több mint egy évvel később Haszina Vazed és az Awami Liga sem kért bocsánatot, és semmiféle megbánást nem mutatott az események miatt, ami tovább növeli az emberek dühét.

A több száz megölt vagy megsebesült ember családja igazságot követel. Kérdés azonban, hogy miként lehet majd végrehajtani az ítéletet, ha Hasinát bűnösnek találják, hiszen jelenleg Indiában él száműzetésben.

Ez Haszina Vazed második menedékkeresése Indiában.

2024. augusztus 5-én Haszina Vazed katonai repülőgéppel Indiába menekült, miután hatalmas tüntetések törtek ki ellene Bangladesben. A gépe a Hindon légibázison szállt le Ghaziabadban.

Ez már nem az első alkalom volt, hogy Indiába menekült.

Körülbelül 50 évvel korábban is Indiába jött a nővérével. Akkor azért, mert apjukat – Mudzsibur Rahmán sejket, Banglades első elnökét – és a család nagy részét megölték egy 1975-ös katonai puccsban. A két lány éppen külföldön nyaralt, így túlélték a támadást. Nem volt hová menniük, ezért Indiához fordultak, amely korábban is segítette Bangladest az ország függetlenségi háborújában. Indira Gandhi akkori indiai miniszterelnök politikai menedéket adott nekik.

Hasina a családjával együtt majdnem hat évig élt Delhiben, egy elegáns környéken, álneveket használva. Ez idő alatt jó kapcsolatokat alakított ki indiai politikusokkal. Később visszatért Bangladesbe, és ő maga is politikai vezető lett.

A diplomáciai körökben ma is emlegetik, milyen jó barátságban volt Pranab Mukherjee korábbi indiai elnökkel. Hasina a haláláig ajándékokat küldött neki hálából, amiért annak idején Indiában menedéket kaptak.

A rendőrök szembeszálltak a tüntetőkkel Hasina családi otthona előtt

A BBC arról számolt be, hogy több száz tüntető Haszina Vazed apjának, Mudzsibur Rahmán sejk korábbi otthona felé vonult.

Fegyveres rendőrök közbeléptek, hogy megállítsák a tüntetőket.

Az ingatlan, amely jelenleg üresen áll, Hasina tavaly augusztusi hatalomból történő távozása óta többször is célponttá vált, és többször felgyújtották a házat a tüntetők.

Kiemelt kép forrása: Wikimedia Commons