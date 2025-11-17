Elfoglalta az orosz hadsereg a Harkiv megyei Dvoricsenszke, a Dnyipropetrovszk megyei Haj és a donyecki régióban lévő Platonivka települést az elmúlt nap folyamán az ukrajnai háborúban – közölte hétfőn az orosz védelmi minisztérium.

A Donyeck régióbeli Pokrovszk visszafoglalásával Moszkva szerint az ukrán hadsereg öt alkalommal próbálkozott, és ebben a körzetben mintegy 290 katonát, valamint egyebek mellett három páncélozott harcjárművet veszített. A tárca által kiadott tájékoztatás szerint az ukrán fél két sikertelen kísérletet tett a Harkiv megyei Kupjanszk visszavételére is, és ennek a városnak térségében mintegy félszáz katonát és egyebek között két páncélozott harcjárművet veszített.

Pokrovszkot és Kupjanszkot az orosz vezérkari főnök október 26-án bekerítettnek nyilvánította.

A hétfői hadijelentés szerint az orosz fegyveres erők mind a hat ukrajnai frontszakaszon előre tudtak törni, a „különleges hadművelet” övezetében csaknem 1400 ukrán katona esett el vagy sebesült meg súlyosan. A tárca az eltalált és megsemmisített katonai célpontok és haditechnikai eszközök között sorolt fel az ukrán hadiipart ellátó üzemanyag-tároló, energiaipari és vasúti infrastrukturális létesítményeket, nagy hatótávolságú pilóta nélküli repülőgépeket tároló, valamint lőszer- és anyagi-műszaki raktárakat, egy harckocsit és 14 egyéb páncélozott harcjárművet, továbbá 104 repülőgép típusú drónt.

Gyenyisz Pusilin, a „Donyecki Népköztársaság” vezetője a Rosszija 24 hírtelevízióban azt mondta, hogy Pokrovszk környékén, egyebek között Hrisine irányában terjed az orosz ellenőrzés alatt álló zóna, és az orosz erőknek Sziverszk városban vívott utcai harcokban több irányban sikerült előretörniük.

Igor Kimakovszkij a „Donyecki Népköztársaság” vezetőjének tanácsadója a TASZSZ hírügynökségnek azt mondta, hogy ukrán alakulatok „tűzzsákba” kerültek a Zaporizzsja megyei Huljajpole városban, amelyet az orosz erők helyenként másfél kilométerre megközelítettek. Kimakovszkij szerint az ukrán 114. dandár katonái kis csoportokban szökni próbálnak Huljajpoléból.

A helyi hatóságok az orosz ellenőrzés alá került ukrajnai területek és orosz régiók településeiről is jelentettek hétfő ukrán tüzérségi és dróntámadást. Az éjszaka folyamán a „Donyecki Népköztársaság” félmillió fogyasztójának áramellátása szakadt meg, ezt délutánra 360 ezer ember esetében helyreállították.

A TASZSZ orosz állami hírügynökség a védelmi minisztérium adatait összesítve azt írta, hogy november 10. és 16. között az orosz légvédelem 848 ukrán repülőgép típusú drónt lőtt le az ország légterében. A támadások a központi, a déli, az Észak-Kaukázusi és a Volga menti szövetségi körzetet érintették.

A kiemelt kép illusztráció. (Fotó: YouTube)