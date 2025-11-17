Folytatódik a BBC egész estés show-műsora: a csatorna elnöke elhatározta, hogy beleáll a Donald Trumppal vívott háborúba

Samir Shah, a BBC kormányzótanácsának elnöke egy belsős kör-e-mailben arról írt, hogy készen áll az ötmilliárd dolláros jogi csatározásra Donald Trump amerikai elnökkel – írja a The Telegraph.

A Sky News által megszerzett, majd a BBC hírhamisítási botrányát kirobbantó The Telegraphban szemlézett levélben a Tim Davie helyére újonnan kinevezett BBC-vezér azt írta: nincs semmilyen alapja a rágalmazási pernek. Samir Shah azt is írta, továbbra is rendkívül büszke a BBC munkatársai által végzett nélkülözhetetlen munkára, amiért a nap mint nap kritikus fontosságú újságírásért teszik a dolgukat.

„Nincs alapja rágalmazási ügynek, és eltökéltek vagyunk, hogy harcoljunk ellene”

– írta levelében Samir Shah.

A közelmúltban a brit közmédia történetének legnagyobb botránya látott napvilágot, miután The Telegraphban megjelent az a belső jelentés, amely szerint a BBC Panorama 2024-es októberi – alig pár héttel az amerikai elnökválasztás előtt – sugárzott műsorában

úgy hamisították meg Donald Trump 2021. január 6-ai beszédét, hogy azt sugallták: a Capitolium megostromlására buzdította követőit, miközben Trump ennek épp az ellenkezőjéről beszélt.

A hírhamisítást dokumentáló, nyilvánosságra hozott Prescott-jelentés szerint a műsor az amerikai elnöknek olyan mondatokat tulajdonított, amelyek Trump részéről nem hangzottak el. A botrány 2025-ös kirobbanása a BBC két vezetője, Tim Davie elnök és Deborah Turness hírigazgató lemondásához vezettek. A jelentés napvilágra kerülését követően Donald Trump elnök beperelte a brit közmédiát, Tim Davie-t pedig becstelennek nevezte. A BBC ugyan bocsánatot kért Trumptól, azonban más műsoraikban is rendszeresen hamisították a felvételeket, Trump csapata ezért már rágalmazási gyakorlatról kezdett beszélni.

A The Telegraph szerint Keir Starmer brit kormányfő eredetileg a hétvégén egy telefonbeszélgetésen akarta szóba hozni a botrányt, arra helyezve a hangsúlyt, hogy a BBC-nek rendet kell tennie a saját háza táján. A szóban forgó telefonos egyeztetésre végül nem került sor, sőt, Trump elnök szombaton a The Telegraphnak adott nyilatkozatában már arról beszélt, hogy akár már ezen a héten hivatalosan is „egy- és ötmilliárd dolláros összeg közötti kártérítést követelhet a BBC-től”. „Azt hiszem, meg kell tennem” – mondta.

„Hiszen be is ismerték, hogy hazudtak. (…) Megváltoztatták a számból elhangzó szavakat”

– tette hozzá.

„Az Egyesült Királyság lakói nagyon dühösek a történtek miatt – ahogy azt el lehet képzelni –, mert ez azt mutatja, hogy a BBC hamis híreket gyárt”

– szögezte le Donald Trump. A brit miniszterelnöki hivatal jelezte, a BBC tőlük függetlenül működik, folyamatban lévő jogi ügyet pedig nem kívánnak kommentálni.

Trump több esetben is sikeresen perelt az elmúlt időszakban, emlékeztet a The Telegraph. Többek között az ABC Newsnak 15 millió dollárt kellett az amerikai elnöknek kifizetnie rágalmazásért. A csatorna egyik vezető műsorvezetője azt állította, hogy Trump „felelős szexuális visszaélésért”. A CBS anyavállalatának, a Paramount Globalnak pedig 16 millió dollárt kellett fizetnie, amiért egy interjú részleteit demokrata párti ellenfelének, Kamala Harris alelnöknek kedvezve vágták össze. Valamint a Facebook anyavállalata, a Meta 25 millió dollárt fizetett Trumpnak az elnök 2021-es letiltásáért járó kártérítés gyanánt.

Jelenleg pedig folyamatban van egy eljárás a The New York Times ellen is, Trump egy 15 milliárd dolláros kártérítésről szóló keresetet nyújtott be az újság ellen, amiért elmondása szerint megrágalmazták a választási kampány előtt.

Kiemelt kép: A BBC brit közszolgálati médiatársaság londoni székháza 2025. november 10-én. Tim Davie, a BBC vezérigazgatójáról 2025. november 9-én lemondott posztjáról, miután olyan belsõ feljegyzések kerültek nyilvánosságra, amelyek szerint a brit közszolgálati médiatársaság manipulálhatta Donald Trump amerikai elnök egyik beszédét. Ugyancsak bejelentette lemondását Deborah Turness, a médiatársaság hírszolgáltató részlege, a BBC News eddigi vezérigazgatója. (Fotó: MTI/EPA/Andy Rain)