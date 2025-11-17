Műsorújság
„Eltökélt vagyok a béke elérésében” – mondta Macron, és eladott 100 harci gépet Zelenszkijnek

Szerző: Udvardy Zoltán
2025.11.17. 16:35

Száz darab Rafale repülőgép és a hozzájuk tartozó rakéták, illetve más harci rendszerek beszerzéséről írt alá szándéknyilatkozatot Volodimir Zelenszkij ukrán elnök Emmanuel Macron francia államfővel hétfőn, Párizsban. A súlyos korrupciós botrányban érintett ukrán elnökkel üzletet kötő Macron a békéről beszélt.

A Le Figaro beszámolója szerint Volodimir Zelenszkij szándéknyilatkozatot írt alá körülbelül száz, a Dassault Aviatio francia cég által gyártott Rafale vadászgép vásárlásáról hétfőn Párizsban Emmanuel Macron francia elnökkel. Macron a Zelenszkijjel közös sajtótájékoztatón történelmi jelentőségűnek nevezte a megállapodást, amely körülbelül száz Rafale vadászgép és új generációs légvédelmi rendszer beszerzését vázolja fel.

Meggusztálta, aláírta

A hétfő reggel a Villacoublay katonai légibázison fogadott ukrán elnök megtekintette a felszerelést, mielőtt az Élysée-palota tisztázta, hogy a várhatóan „körülbelül tíz évig ” tartó megállapodás új fegyvereket is tartalmaz. A dokumentumok szerint

a Rafale repülőgépek mellett Kijev beszerzi Franciaországtól a hozzájuk tartozó rakétákat,

a jelenleg fejlesztés alatt álló SAMP-T rendszert (Sol-Air Moyenne Portée Terrestre – egy nagy hatótávolságú légvédelmi rakétarendszer, amelyet a francia-olasz EUROSAM konzorcium fejleszt és gyárt – a szerk.), radarokat, drónokat és AASM Hammer bombákat is.

Ez a lépés miközben Kijev a képességeinek „jelentős megerősödését” jelenti, a két elnök sajtótájékoztatóján elhangzottak szerint fordulópontot jelenthet a 2022 óta tartó fegyvereladásokhoz képest.

A békepárti elnök

„Remélem, hogy a béke 2027 előtt létrejön. Ami engem illet, továbbra is eltökélt vagyok a béke elérésében” – hangoztatta Emmanuel Macron a száz harci géppel kapcsolatos megállapodás kapcsán, újságírók előtt.


Azt is elmondta: „Szükségünk van egy olyan ukrán hadseregre, amely képes elrettenteni minden újabb behatolást.” Macron szerint eljött a megfelelő idő arra, hogy tárgyalásokat kezdjenek 100 Rafale vadászgép Franciaországba szállításáról.

Zelenszkij elnök megemlítette a Rafale vadászgépek jövőbeli ukrajnai koprodukciós gyártásának lehetőségét is, és kifejezte azon szándékát, hogy megvitassa Macronnal a háború befejezését célzó diplomáciai erőfeszítések felgyorsításának módjait. Továbbá ipari megállapodásokat írtak alá, nevezetesen egy

szerződést az Alstommal 55 mozdony szállítására

az ukrán vasúttársaságnak, közel 470 millió euróért.

Az „arany ember”

Mindeközben – bár a jelek szerint ez Macront a legkevésbé sem zavarta – a világsajtó a Zelenszkijt is érintő, példátlan, pénzmosással kapcsolatos botrányról írt. A Fox News amerikai hírtelevízió például kiemeli: Zelenszkij ezekben a napokban elnöksége eddigi legsúlyosabb válságával küzd, miután egy pénzmosással kapcsolatos nyomozás során megnevezték belső körének tagjait, köztük egy társát, akit azzal vádolnak, hogy „arany WC-k” luxusában él.


Az elnököt pedig vizsgálat alá vonták egy ügyben, amelyben a hatóságok szerint olyan társai is érintettek, akik állítólag részt vettek egy összeesküvésben, amelynek célja az volt, hogy az Oroszországgal folytatott háború alatt

mintegy 100 millió dollárt sikkasszanak el Ukrajna energiaágazatából

– közli az amerikai hírtelevízió.

Kiemelt kép: Emmanuel Macron francia elnök (j) és ukrán hivatali partnere, Volodimir Zelenszkij kezet fog a megbeszélésüket követő sajtóértekezleten a párizsi álllamfői hivatalban 2025. november 17-én (Fotó: MTI/EPA/Reuters pool/Sarah Meyssonnier)

