A Nemzeti Antikorrupciós Hivatal (NABU) ezen a héten mutatta be azokat a felvételeket, amelyeken azt látható, hogy aranyvécére és sporttáskába csomagolt készpénzkötegekre bukkantak a Zelenszkijhez köthető oligarcha, Timur Mindics lakásán.
„Óriási csapás ez, de a legrosszabb az, hogy nem vagyok biztos abban, hogy már a végén járunk, lehet, hogy még csak most bontakozik ki. Amit most a legjobban javasolnék az elnöknek, hogy tegyen komoly lépéseket, és szabaduljon meg sok embertől a környezetében” – idézett az Index egy, a The Kyiv Independentnek név nélkül nyilatkozó ukrán tisztviselőt.
A botrány kirobbanása óta a kijevi kormányzat a maradék legitimitásáért és nyugati támogatóival szembeni komolyan vehetőségéért küzd, mivel az ukrajnai korrupció
nemcsak a fegyveres-pénzügyi támogatás visszatartását, de akár az uniós csatlakozás megvalósulását is ellehetetlenítheti.
Bár vannak, akik a botrány ellenére is bizakodnak abban, hogy helyreállhat az intézmények integritása, egyre többen teszik felelőssé Zelenszkijt és a kijevi hatalom mögött álló háborús maffiát az ország reménytelen háborús és általános helyzete miatt.
Prostituáltak, drága autók, százmilliók luxusvillákra – feltört a harag az ukrajnai társadalomból a Zelenszkij-kartell urizálása miatt
Miközben a nemzetközi sajtóban világszenzációvá váltak a Volodimir Zelenszkij elnök üzlettársának, Timur Mindics fényűző lakásáról készült felvételek, azzal párhuzamosan a kényszersorozást, az egyre gyakoribb áramszüneteket elszenvedő, valamint az áram-, gáz-, fűtés- és vízellátás megszűnése szélén tántorgó Ukrajna egy emberként háborodott fel az országot a háború folytatására hivatkozva foglyul ejtő Zelenszkij-kartell urizálásán.
Az Index ezzel kapcsolatban szemlézett egy, az Ukrajinszka Pravdában megjelent véleménycikket,
amelynek szerzője a szovjet időkkel vont párhuzamot a korrupciós botrány fejleményeivel kapcsolatban.
„Ez a gondolkodásmód a Szovjetunióból származik. Azok, akik hatalmon vannak, mindig a saját hasznukat keresik, és mindig próbálnak ellopni valamit. Ez a háború el fogja vinni a legtöbb aktív, őszinte és tisztességes embert. Fáj hinni abban, hogy közben az elnök barátai a k*rváikra, drága autóikra költik a pénzünket, és százmilliókat pazarolnak új villákra” – írta Marija Berlinszka katonai önkéntes az Ukrajinszka Pravdában.
Az, hogy egyáltalán létezik antikorrupciós hivatali vizsgálat, nagyrészt a nyári tömegtüntetéseknek köszönhető, amelyek a törvény aláírása után kezdődtek, ami lényegében megsemmisítette volna Ukrajna két kulcsfontosságú antikorrupciós testületét – írja az Index a NABU és a SzAPO elleni nyári eljárás miatt, amelyről a hirado.hu felületén is beszámoltunk.
Zelenszkij még a nyáron írta alá azt a törvénytervezetet, amellyel a korrupcióellenes hatóságokat – a NABU-t és a SzAPO-t – megfosztotta volna függetlenségüktől, a javaslat elfogadása után azonban a 2014-es forradalom óta nem látott tüntetések kezdődtek Ukrajnában, az elnök ezért – valamint a nemzetközi tiltakozás hatására – egy új törvényjavaslattal kívánta semlegesíteni a korábban elfogadott rendelkezést.
A portál ezzel kapcsolatban idézte az ukrán fegyveres erők egyik 32 éves drónoperátorát, aki a The Kyiv Independentnek arról beszélt: „Fájdalmas folyamaton megyünk keresztül, hogy megértsük saját államunk értékét a személyes túléléstől a felismerésig, hogy a hatalom forrása azokban az emberekben rejlik, akik kartontáblákkal tüntetnek.”
„Őszintén remélem, hogy a következő lépés megmutatja, hogy az intézmények működnek az államunkban, és a bizonyíték erre az lesz, hogy minden korrupt gazembert a törvény büntet, nem pedig haragos, fegyveres emberek”
– tette hozzá a fronton harcoló katona.
Kiemelt kép: Volodimir Zelenszkij ukrán elnök (Fotó: MTI/AP/Efrem Lukackij)