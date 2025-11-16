„Vologya” és az aranyvécé – egy emberként ordít Zelenszkijjel egész Ukrajna, amióta lelepleződött a háborús maffia

Ukrajna hosszú ideje a legnagyobb korrupciós botránnyal kénytelen szembenézni Volodimir Zelenszkij elnök mandátuma alatt – erről írt az Index.

A Nemzeti Antikorrupciós Hivatal (NABU) ezen a héten mutatta be azokat a felvételeket, amelyeken azt látható, hogy aranyvécére és sporttáskába csomagolt készpénzkötegekre bukkantak a Zelenszkijhez köthető oligarcha, Timur Mindics lakásán.

„A golden toilet is in one of the bathrooms of the apartment of Zelensky’s business partner Timur Mindich, where, according to media reports, NABU wiretapped the president himself. This was reported by MP Yaroslav Zheleznyak, who showed a photo, as he claims, from this apartment.… pic.twitter.com/LYtCFKlTcW — Ivan Katchanovski (@I_Katchanovski) July 30, 2025

„Óriási csapás ez, de a legrosszabb az, hogy nem vagyok biztos abban, hogy már a végén járunk, lehet, hogy még csak most bontakozik ki. Amit most a legjobban javasolnék az elnöknek, hogy tegyen komoly lépéseket, és szabaduljon meg sok embertől a környezetében” – idézett az Index egy, a The Kyiv Independentnek név nélkül nyilatkozó ukrán tisztviselőt.

A botrány kirobbanása óta a kijevi kormányzat a maradék legitimitásáért és nyugati támogatóival szembeni komolyan vehetőségéért küzd, mivel az ukrajnai korrupció

nemcsak a fegyveres-pénzügyi támogatás visszatartását, de akár az uniós csatlakozás megvalósulását is ellehetetlenítheti.

Bár vannak, akik a botrány ellenére is bizakodnak abban, hogy helyreállhat az intézmények integritása, egyre többen teszik felelőssé Zelenszkijt és a kijevi hatalom mögött álló háborús maffiát az ország reménytelen háborús és általános helyzete miatt.

Miközben a nemzetközi sajtóban világszenzációvá váltak a Volodimir Zelenszkij elnök üzlettársának, Timur Mindics fényűző lakásáról készült felvételek, azzal párhuzamosan a kényszersorozást, az egyre gyakoribb áramszüneteket elszenvedő, valamint az áram-, gáz-, fűtés- és vízellátás megszűnése szélén tántorgó Ukrajna egy emberként háborodott fel az országot a háború folytatására hivatkozva foglyul ejtő Zelenszkij-kartell urizálásán.

Az Index ezzel kapcsolatban szemlézett egy, az Ukrajinszka Pravdában megjelent véleménycikket,

amelynek szerzője a szovjet időkkel vont párhuzamot a korrupciós botrány fejleményeivel kapcsolatban.

„Ez a gondolkodásmód a Szovjetunióból származik. Azok, akik hatalmon vannak, mindig a saját hasznukat keresik, és mindig próbálnak ellopni valamit. Ez a háború el fogja vinni a legtöbb aktív, őszinte és tisztességes embert. Fáj hinni abban, hogy közben az elnök barátai a k*rváikra, drága autóikra költik a pénzünket, és százmilliókat pazarolnak új villákra” – írta Marija Berlinszka katonai önkéntes az Ukrajinszka Pravdában.

Az, hogy egyáltalán létezik antikorrupciós hivatali vizsgálat, nagyrészt a nyári tömegtüntetéseknek köszönhető, amelyek a törvény aláírása után kezdődtek, ami lényegében megsemmisítette volna Ukrajna két kulcsfontosságú antikorrupciós testületét – írja az Index a NABU és a SzAPO elleni nyári eljárás miatt, amelyről a hirado.hu felületén is beszámoltunk.

Zelenszkij még a nyáron írta alá azt a törvénytervezetet, amellyel a korrupcióellenes hatóságokat – a NABU-t és a SzAPO-t – megfosztotta volna függetlenségüktől, a javaslat elfogadása után azonban a 2014-es forradalom óta nem látott tüntetések kezdődtek Ukrajnában, az elnök ezért – valamint a nemzetközi tiltakozás hatására – egy új törvényjavaslattal kívánta semlegesíteni a korábban elfogadott rendelkezést.

A portál ezzel kapcsolatban idézte az ukrán fegyveres erők egyik 32 éves drónoperátorát, aki a The Kyiv Independentnek arról beszélt: „Fájdalmas folyamaton megyünk keresztül, hogy megértsük saját államunk értékét a személyes túléléstől a felismerésig, hogy a hatalom forrása azokban az emberekben rejlik, akik kartontáblákkal tüntetnek.”

„Őszintén remélem, hogy a következő lépés megmutatja, hogy az intézmények működnek az államunkban, és a bizonyíték erre az lesz, hogy minden korrupt gazembert a törvény büntet, nem pedig haragos, fegyveres emberek”

– tette hozzá a fronton harcoló katona.

Kiemelt kép: Volodimir Zelenszkij ukrán elnök (Fotó: MTI/AP/Efrem Lukackij)