„Vége van, gini!” – az EU bírósága szerint nincs olyan, hogy alkoholmentes gin

Az Európai Unió Bírósága kimondta, hogy alkoholmentes italokat nem lehet „gin”-ként címkézni és forgalmazni, mivel az uniós jog egyértelműen tiltja az „alkoholmentes gin” megnevezést olyan termékek esetében, amelyek nem tartalmaznak alkoholt – írja a Portfolio az az ESM kiskereskedelmi szakportál alapján.

A portál szerint a luxembourgi testület úgy határozott,

az uniós jogszabályok világosan tiltják egy ital „alkoholmentes ginként” történő megjelenítését és címkézését.

A bíróság ugyanakkor azt is kimondta, a tilalom nem akadályozza meg a kérdéses termék értékesítését, csupán a konkrét szeszes italra, a ginre fenntartott jogi név alatt forgalmazzák. A döntés szerint a tilalom arányos, amennyiben a fogyasztóvédelmet és az uniós gin-gyártók versenyvédelmét szolgálja.

A döntés a Verband Sozialer Wettbewerb, egy tisztességtelen verseny ellen küzdő német szövetség által indított ügyet követően született, amely a PB Vi Goods által forgalmazott „Virgin Gin Alkoholfrei”’ nevű alkoholmentes italt érintette – írták.

A szövetség azzal érvelt, hogy az „alkoholmentes gin” kifejezés ellentétes az uniós joggal, mivel – fűzték hozzá – a gint mezőgazdasági eredetű etil-alkohol borókabogyóval történő ízesítésével kell előállítani, és az etil-alkohol minimális alkoholtartalmának térfogatszázalékban 37,5 százaléknak kell lennie.

A kiemelt kép illusztráció. (Fotó: Shutterstock)