„Vége van, gini!” – az EU bírósága szerint nincs olyan, hogy alkoholmentes gin

A portál szerint a luxembourgi testület úgy határozott,
az uniós jogszabályok világosan tiltják egy ital „alkoholmentes ginként” történő megjelenítését és címkézését.
A bíróság ugyanakkor azt is kimondta, a tilalom nem akadályozza meg a kérdéses termék értékesítését, csupán a konkrét szeszes italra, a ginre fenntartott jogi név alatt forgalmazzák. A döntés szerint a tilalom arányos, amennyiben a fogyasztóvédelmet és az uniós gin-gyártók versenyvédelmét szolgálja.
A döntés a Verband Sozialer Wettbewerb, egy tisztességtelen verseny ellen küzdő német szövetség által indított ügyet követően született, amely a PB Vi Goods által forgalmazott „Virgin Gin Alkoholfrei”’ nevű alkoholmentes italt érintette – írták.
A szövetség azzal érvelt, hogy az „alkoholmentes gin” kifejezés ellentétes az uniós joggal, mivel – fűzték hozzá – a gint mezőgazdasági eredetű etil-alkohol borókabogyóval történő ízesítésével kell előállítani, és az etil-alkohol minimális alkoholtartalmának térfogatszázalékban 37,5 százaléknak kell lennie.
A kiemelt kép illusztráció. (Fotó: Shutterstock)