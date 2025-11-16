Ukrajna oroszországi olajfinomító elleni támadásról számolt be

Az ukrán hadsereg vasárnap bejelentette, hogy csapást intézett a délnyugat-oroszországi Szamara régióban lévő Novokujbisevszk olajfinomítója ellen.

A tájékoztatás szerint a területen robbanást és tüzet is észleltek. Mindeközben a dél-ukrajnai Odessza hatóságai újabb orosz dróntámadásról számoltak be vasárnapra virradóra, a tájékoztatás szerint a támadás során több lakóépület és a polgári infrastruktúra egy része megrongálódott. Oleh Kiper, a régió kormányzója Telegramon azt közölte, károk keletkeztek egy naperőműben is. Az északkeleti Szumi régióból szintén orosz támadásról adtak hírt, amelyben egy 86 éves nő megsebesült. A kiemelt kép illusztráció. Forrás: X.com.