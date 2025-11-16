Műsorújság
HU
EN
RO
#budapesti békecsúcs #Jónak lenni jó! 2025 #Harcosok klubja #orosz–ukrán háború

Ukrajna oroszországi olajfinomító elleni támadásról számolt be

Szerző: hirado.hu
Forrás: MTI
2025.11.16. 19:25

Főoldal / Külföld

| Szerző: hirado.hu
Az ukrán hadsereg vasárnap bejelentette, hogy csapást intézett a délnyugat-oroszországi Szamara régióban lévő Novokujbisevszk olajfinomítója ellen.

A tájékoztatás szerint a területen robbanást és tüzet is észleltek.

Mindeközben a dél-ukrajnai Odessza hatóságai újabb orosz dróntámadásról számoltak be vasárnapra virradóra, a tájékoztatás szerint a támadás során több lakóépület és a polgári infrastruktúra egy része megrongálódott.

Oleh Kiper, a régió kormányzója Telegramon azt közölte, károk keletkeztek egy naperőműben is.

Az északkeleti Szumi régióból szintén orosz támadásról adtak hírt, amelyben egy 86 éves nő megsebesült.

A kiemelt kép illusztráció. Forrás: X.com.

energiaellátásorosz–ukrán háború OroszországUkrajna

Ajánljuk még

 