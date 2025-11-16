Több mint négyezer méteres hamufelhőt a magasba lövellve tört ki Japánban egy vulkán

Több mint négyezer méteres hamufelhőt a magasba lövellve kitört vasárnapra virradóra a Japán délkeleti részén lévő Szakuradzsima vulkán – jelentette a japán meteorológiai hivatal. A hamueső miatt figyelmeztetést adtak ki Kagosima, Mijazaki és Kumamoto prefektúrákra.

A hatóságok az 1117 méter magas vulkán körüli területre az ötfokozatú skálán hármas riasztási szintet rendelt el, amelynek értelmében a többi között megtiltották a turisták körében is népszerű hegy megközelítését, a hamueső miatt pedig figyelmeztetést adtak ki Kagosima, Mijazaki és Kumamoto prefektúrákra. Áldozatokról, illetve károkról nem érkezett hír. A Kjúsú szigetén lévő, az ország egyik legaktívabb tűzhányójának számító Szakuradzsima tavaly októberben tört ki utoljára. Szakuradzsimától mintegy 50 kilométerre található a Kyushu Electric Power által üzemeltetett Szendai atomerőmű. Japán az úgynevezett csendes-óceáni tűzkörön fekszik, és 110 vulkánja van.