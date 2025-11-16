Műsorújság
Több mint négyezer méteres hamufelhőt a magasba lövellve tört ki Japánban egy vulkán

2025.11.16. 12:21

| Szerző: hirado.hu
Több mint négyezer méteres hamufelhőt a magasba lövellve kitört vasárnapra virradóra a Japán délkeleti részén lévő Szakuradzsima vulkán – jelentette a japán meteorológiai hivatal. A hamueső miatt figyelmeztetést adtak ki Kagosima, Mijazaki és Kumamoto prefektúrákra.

A hatóságok az 1117 méter magas vulkán körüli területre az ötfokozatú skálán hármas riasztási szintet rendelt el,

amelynek értelmében a többi között megtiltották a turisták körében is népszerű hegy megközelítését, a hamueső miatt pedig figyelmeztetést adtak ki Kagosima, Mijazaki és Kumamoto prefektúrákra.

Áldozatokról, illetve károkról nem érkezett hír.

A Kjúsú szigetén lévő, az ország egyik legaktívabb tűzhányójának számító Szakuradzsima tavaly októberben tört ki utoljára.

Szakuradzsimától mintegy 50 kilométerre található a Kyushu Electric Power által üzemeltetett Szendai atomerőmű.

Japán az úgynevezett csendes-óceáni tűzkörön fekszik, és 110 vulkánja van.

Kiemelt kép: Vulkánkitörés. A fotó illusztráció (Forrás: MTI/EPA/USGS)

