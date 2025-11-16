Támadás érte a berlini német-arab iskola igazgatóját, aki az iszlamista hálózatokat bírálta

Támadás érte a Berlin Neukölln városrészében működő német-arab iskola igazgatóját, Hudhaifa Al-Mashhadanit, az elkövetőt a rendőrség keresi – közölte vasárnap a német rendőrség.

Az elkövető kézre kerítése érdekében a tartomány bűnügyi hivatala politikai indíttatású bűncselekményekben illetékes osztálya jelenleg kiértékeli a tömegközlekedési vállalat által rögzített videofelvételeket.

A 44 éves Mashhadani – aki egyben a Német-Arab Tanács főtitkára is – azt közölte, hogy az incidens péntek délelőtt történt a kerületi polgármesteri hivatal előtti metróállomásnál.

Mint mondta, a peronon hátulról meglökte és halálosan megfenyegette egy ismeretlen.

Mashhadani az iszlamista hálózatok bírálójának és az arab-izraeli kapcsolatok pártfogójának számít. Szerinte a támadás oka éppen erre vezethető vissza.

„Fenyegetésként tekintenek rám”

–hangsúlyozta a dpa német hírügynökségnek nyilatkozva. Hozzátette, nem ez volt az első támadás ellene.

Az iskola igazgatója nemrég közzétette a berlini német-arab Ibn-Khaldun-Iskola, a Német-Arab Tanács valamint az ezt támogató németországi arab, kurd és zsidó szervezetek közös szolidaritási nyilatkozatát.

Berlin polgármestere, Kai Wegner megdöbbenését fejezte ki a történtek miatt, és az X nevű közösségi oldalon gyáva tettnek minősítette a támadást.

