Szélsőbaloldali erőszak: legalább 800 fizikai támadás érte az év első felében a német AfD képviselőit

Németországban olyan méreteket öltött a szélsőbaloldali politikai erőszak, hogy már a szövetségi belügyminisztérium is nyíltan figyelmeztetett, hogy magas fenyegetettségnek vannak kitéve az Alternatíva Németországért (AfD) politikusai. A számok pedig minden eddiginél riasztóbbak: az év első felében 808 fizikai támadást jegyeztek fel a párt képviselői és aktivistái ellen – átlagosan napi 4–5 incidenst.

Gyújtogatás, halálos fenyegetés, mindennapi megfélemlítés

Az egyik legfrissebb súlyos eset november elején Hamburgban történt, ahol felgyújtották Bernd Baumann, az AfD parlamenti frakcióvezetőjének autóját.

A lángok három másik járművet is teljesen elpusztítottak. A hatóságok szerint a támadás egyértelműen politikai indítékú volt.

Nem sokkal később egy, az Antifához köthető platformon jelent meg egy közlemény, amely a gyújtogatást vállalva halálos fenyegetést intézett Baumann és további AfD-tagok ellen.

Hasonlóan súlyos eset rázta meg Münchent is: néhány hete porig égett Tobias Teich, a párt szövetségi képviselőjének irodája. A tűzoltók szerint ez is szándékos gyújtogatás lehetett.

Jogosnak érzi az erőszakot a szélsőbaloldal

A Bundestag hivatalos adatai alapján január és június között 808 támadás történt AfD-politikusok, irodák vagy kampányeszközök ellen. Ezzel toronymagasan az AfD a leggyakrabban célba vett párt Németországban.

„A szélsőbaloldali erőszak radikalizálódott. A támadások már nem csak a pártot, hanem a személyeket – helyi képviselőket, sőt szimpatizánsokat célozzák” – fogalmazott a belügyminisztérium szóvivője a Bildnek adott válaszában.

A minisztériumi jelentés szerint a szélsőbalos csoportok ideológiai alapon „morálisan illegitimnek” bélyegzik az AfD-t, és ebből vezetik le az erőszak „jogosultságát”. Ez a retorika évek óta jelen van az Antifa környezetében, ám most látványosan tettek kísérik.

AfD: A demokrácia elleni támadás zajlik

Alice Weidel és Tino Chrupalla, az AfD társelnökei szerint a gyújtogatás „közvetlen támadás a német demokrácia ellen”, és felszólították a többi pártot, hogy ítéljék el a politikai erőszakot, függetlenül attól, ki az áldozat.

A támadás által célba vett Baumann keményebben fogalmazott:

„Ha egy zöld, SPD-s, baloldali vagy CDU/CSU-s politikus autóját gyújtották volna fel, az ARD és a ZDF rendkívüli adásokban számolna be róla, a Bundestag pedig azonnal napirendre tűzné” – nyilatkozta a megtámadott politikus.

Durvuló légkör

Az egyre szaporodó támadásokkal a német közéletben rég nem tapasztalt szintre emelkedett az erőszak, elsősorban a szélsőbaloldali szereplők aktivitása miatt.

A német belügy figyelmeztetése azt jelzi, hogy a hatóságok már nem csak egy szélsőséges csoport túlkapásairól beszélnek, hanem szisztematikus megfélemlítési hullámról, amely „antifasiszta harc” álcája alatt politikusokat, családokat és civileket egyaránt veszélybe sodor, ezzel szemben pedig kötelessége fellépnie az államnak.

Kiemelt kép: Szélsőbaloldali tüntetõk tiltakoznak az Alternatíva Németországért (AfD) párt ellen (Fotó: MTI/EPA/Filip Singer)