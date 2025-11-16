Spanyolországban elfogták a világ egyik legkeményebb bűnözőjét – legalább 400 ember haláláért felelhet

Elfogták a Los Lobos ecuadori bűnszervezet vetőjét Spanyolországban – közölte vasárnap John Reimberg ecuadori belügyminiszter.

A tárcavezető szerint a „Pipo” ragadványnéven is ismert Wilmer Geovanny Chavarría Barré-t a spanyol és ecuadori bűnüldöző hatóságok közös akciójával sikerült kézre keríteni. Mint mondta, a legalább 400 gyilkosságért felelőssé tett Chavarría Barré a régió legveszélyesebb bűnözőjének számít.

A Los Lobos vezetője 2021-ben megrendezte saját halálát új személyazonosságot felvéve Venezuelában, majd kolumbiai útlevelet igényelve Spanyolországba utazott, hogy onnan folytathassa törvényszegő üzelmeit – ismertette Reimberg.

Hozzátette, hogy a bűnöző kábítószerkereskedelmi hálózatot épített ki Németország, Olaszország és Hollandia felé és kapcsolatokkal a kolumbiai és mexikói drogkartellekkel.

Daniel Noboa ecuadori elnök az X-en méltatta az ecuadori rendőrség spanyol hatóságokkal közös sikerét. „A nemzetközi bűnözés megfékezésére globális együttműködésre van szükség” – írta. „Ma a maffia visszavonulóban van. Ma Ecuador győzött” – fűzte hozzá.

A Los Lobos a latin-amerikai állam egyik legerősebb bűnszervezete, amely egyebek között az Egyesült Államokba és Európába irányuló kokaincsempészettel foglalkozik.

A drogkereskedelmen túl a bűnszervezet illegális aranybányászatban is aktív, illetve bérgyilkosságokat is elkövet. A Los Lobos-t a többi között azzal is vádolják, hogy köze volt Fernando Villavicencio elnökjelölt meggyilkolásához 2023-ban.

Az Egyesült Államok kormánya szeptemberben helyezte a bűnszervezetet külföldi terrorszervezetek listájára. Noboa a Los Lobos-t más bűnszervezetekkel együtt olyan nem állami háborús félnek minősítette, amelyet ki kell iktatni.

Az egykor viszonylagosan biztonságosnak számító Ecuador súlyos biztonsági válsággal küzd, több bűnszervezet is vetélkedik a jövedelmező drogkereskedelem ellenőrzéséért. A szervezett bűnözés megfigyelésével foglalkozó egyik helyi szervezet szerint 2025 első felében 47 százalékkal emelkedett a tavalyi év azonos időszakához mérten a gyilkosságok száma újabb csúcsértéket elérve a latin-amerikai ország újkori történetében.

Kiemelt kép: Chavarría Barré elfogása. Forrás: ecuadori rendőrség.