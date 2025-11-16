Símaszkkal és kapucnival próbálta álcázni magát a férfi, aki ellopta Banksy egyik híres grafikáját – VIDEÓ

13 hónap börtönre ítéltek egy férfit egy Banksy-festmény ellopása miatt – írja a Sky News.

Egy brit törvényszék 13 hónap börtönre ítélt egy 49 éves férfit, amiért betört egy londoni múzeumba és ellopta Banksy híres Kislány a lufival (Girl With Balloon) című festményét, amelynek eszmei értéke 270 ezer font. A férfi maszkkal és kapucnival próbálta álcázni magát, de a rendőrség gyorsan azonosította, és 48 órán belül elfogták.

A férfi azzal védekezett, hogy régi drogtartozása miatt kényszerítették: elmondása szerint „bizonyos fokú nyomás és félelem hatására” vállalta el a lopást, és „nem tudta, mit fog ellopni”. Védője arról beszélt a tárgyaláson, a férfi korábban már leszokott a kábítószerekről.

Az eljárást lebonyolító bírónő szerint azonban „ez egy arcátlan és súlyos betörés”, ezért elutasította a felfüggesztett büntetésről szóló kérelmet. A galéria vezetője „rendkívülinek” nevezte, hogy a nyomat épségben előkerült.

A kiemelt kép illusztráció. (Fotó: Shutterstock)