Rengeteg Hamász-terrorista rekedt a Gáza alatti alagutakban

A CNN beszámolója szerint a Gázai övezet Izrael által megszállt részén, a rafahi romok alatt föld alatti alagutakban rekedt mintegy kétszáz Hamász-terrorista.

A számos fegyveres komoly problémát is jelenthet Izrael számára, mivel egyelőre kérdéses, mennyien vannak ezek a terroristák és pontosan hol tartózkodnak.

A CNN arról is írt, hogy lassan itt lenne az ideje a tűzszünet következő fázisa életbe lépésének, amely szerint létre kellene hozni egy nemzetközi biztonsági erőt Gázában, emellett le kellene szerelni a Hamászt és további izraeli erőket kellene kivonni az övezetből.

A tudósítás szerint Benjamin Netanjahu izraeli miniszterelnök világossá tette, hogy

nem áll szándékában hagyni, hogy az iszlamista terrorszervezet sejtjei kisétáljanak az alagutakból és visszatérjenek Gáza Hamász által ellenőrzött részébe.

A Hamász vezetői azt mondták, hogy fegyveresei soha nem adják át magukat és nem adják át fegyvereiket.

Az amerikai hírtelevízió az online felületén két izraeli forrásra hivatkozva azt írta: a Trump-kormányzat arra ösztönzi Izraelt, hogy haladjon valamiféle életképes megoldás felé és Jared Kushner amerikai megbízott – Donald Trump elnök veje – felvetette a kérdést a Netanjahuval folytatott hét eleji találkozóikon.

A CNN szerint a kialakult patthelyzet akár az október 10-én hatályba lépett általános tűzszünetet is veszélyeztetheti.

Az alagutakban tartózkodó fegyveresek időzített bombák a térségben, mivel alig jutnak élelemhez és vízhez – közölte a tudósításban a CNN, hozzáfűzve: valószínű, hogy ezek az elszigetelt sejtek – amelyeket elszakítottak a Hamász parancsnokságától és ellenőrzésétől – voltak felelősek az izraeli erők elleni közelmúltbeli támadásokért, amelyek tömeges izraeli megtorlást váltottak ki, és kétszer is veszélyeztették a tűzszünetet.

Kiemelt kép: A Hamász fegyveres terroristái közül több százan lehetnek a föld alatti alagutakban. A fotó illusztráció (Forrás: MTI/AP/Dzsehad as-Srafi)