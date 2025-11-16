Papa Americano: Cate Blanchett-tel és Monica Belluccival találkozott XIV. Leó pápa

Világsztárokat, köztük Cate Blanchett-et, Monica Belluccit és a Gyűrűk Ura filmekből ismert Viggo Mortensent fogadta a hétvégén XIV. Leó pápa a Vatikánban. Róma 276. püspöke ezenfelül kanadai őslakosok kincseit is visszaszolgáltatta, valamint együtt ebédet a nélkülözőkkel is a szegények világnapján.

Leo pápa szombaton hollywoodi sztárokat és elismert rendezőket fogadott a Vatikánban, ahol a mozi jövőjéről és társadalmi szerepéről beszélt – írja a Reuters. A találkozón Cate Blanchett, Monica Bellucci, Chris Pine és Viggo Mortensen mellett Spike Lee és Gus Van Sant is részt vett. A pápa szerint a mozi különleges közösségi élmény, amely veszélybe került: „A mozik aggasztó visszaesést élnek át, sokukat eltüntetik a városokból és a városrészekből” – figyelmeztetett. Hangsúlyozta, hogy a filmkészítés a remény egyik forrása: „A mozi nem csupán mozgóképek sora; mozgásba hozza a reményt.”

A digitális kultúra hatásaira is felhívta a figyelmet, mondván: „Az algoritmusok logikája hajlamos ismételni azt, ami bevált, de a művészet megnyitja azt, ami lehetséges.” Cate Blanchett szerint a pápa üzenete a filmesek felé egyértelmű: „Őszentsége mai üzenete valódi felszólítás volt arra, hogy ne térjünk ki a nehéz, fájdalmas történetek elől.” A találkozó végén a vendégek személyesen is köszönthették a pápát; Spike Lee például egy New York Knicks-mezzel ajándékozta meg.

Kanadai őslakosok kincseit adta vissza a Vatikán

A Vatikán szombaton 62, kanadai őslakos közösségekhez kötődő tárgyi emléket adott vissza a Kanadai Katolikus Püspöki Konferenciának, amelyet a Szentszék „a párbeszéd, a tisztelet és a testvériség kézzelfogható jelének” nevezett – írja a Reuters. A Leo pápa által átadott gyűjtemény a Nemzeti Őslakos Szervezetekhez kerül tovább, hogy – a püspökök közlése szerint – „a tárgyak visszakerüljenek eredeti közösségeikhez”.

A műtárgyakat eredetileg 1925-ben vitték Rómába XI. Piusz pápa nagyszabású kiállítására, majd a Misszionárius Néprajzi Múzeumba, később pedig a Vatikáni Múzeumokba kerültek. A visszaszolgáltatás része annak a hosszú megbékélési folyamatnak, amelyet Ferenc pápa 2022-es történelmi bocsánatkérése is előmozdított, amikor elismerte az egyház felelősségét az internátusokban elszenvedett visszaélésekért.

Kanada külügyminisztere, Anita Anand üdvözölte a lépést, hangsúlyozva: „Ez egy fontos lépés, amely tiszteletben tartja az őslakos népek sokszínű kulturális örökségét, és támogatja az igazság, az igazságosság és a megbékélés felé tett folyamatos erőfeszítéseket.”

Nélkülözőkkel ebédelt a pápa a szegények világnapján

Ezerháromszázan vettek részt XIV. Leó pápával a vatikáni audienciateremben rendezett ebéden a szegények világnapján vasárnap, amelyen az egyházfő hangsúlyozta, hogy világunkat nem csak anyagi, hanem lelki, erkölcsi szegénység is uralja – írja az MTI.

XIV. Leó az audienciateremben sorakozó asztalok egyikénél foglalt helyet. Társai hajléktalanok és szegények voltak. Az első fogás zöldséges lasagne volt, utána rántott hús került az asztalra zöldségkörettel, baba nápolyi édesség és gyümölcs. Az asztaloknál egy csoport ukrajnai menekült is pincérkedett. A résztvevők külön élelmiszercsomagot is kaptak.

Nem mindenki fért be a pápával közös ebédre: mintegy hatezren vettek részt a Szent Péter-bazilikában délelőtt bemutatott misén, további több mint húszezren a Szent Péter téren maradtak, és kivetítőn követték a szertartást, nehéz sorsú olaszok és külföldiek, valamint az őket támogató szervezetek tagjai. XIV. Leó a misén mondott beszédében hangoztatta, hogy korunkat a szegénység „régi és új fajtái” sebzik. Az első helyre helyezte az anyagi nélkülözést, megjegyezve, hogy a lelki és erkölcsi szegénység ugyanolyan terhet képvisel, mindenekelőtt a fiatal generációk számára.

„Minden szegénység közös drámai nevezője a magány. Arra szólít bennünket, hogy a szegénységet teljességében lássuk meg, vagyis a legsürgősebb igények ellátása mellett, a figyelem kultúráját fejlesszük, a magány falainak megtörésével” – mondta a pápa. Úgy vélte, a másik iránti figyelemnek jelen kell lennie ott, ahol élünk, családjainkban, az oktatásban, a munkahelyeken, közösségekben és a digitális térben is. A pápa kiemelte, hogy a világ különböző részein zajló háborúk a mások nehézségei, szenvedései iránti tehetetlenségre mutatnak rá. „A tehetetlenség globalizációja hazugságból ered, abból a meggyőződésből, hogy a történelem mindig is így haladt, és nem változhat meg.”

„Az evangélium viszont azt tanítja, hogy az Úr éppen a történelem felfordulásaiban érkezik megmenteni minket.”

„És nekünk keresztény közösségeknek ott kell lennünk a szegények között” – fejtette ki. A pápa a társadalom, a politika, a nemzetek felelőseit arra kérte, hallják meg a szegények kiáltását, amelyet a „jólét és a fejlődés mítosza fojt el sokszor, (..) sokakat sorsukra hagyva”.

A szegények egyházi világnapját Ferenc pápa kilenc évvel ezelőtt vezette be.

Az argentin pápa számos szolgáltatást biztosított a rászorulóknak a Vatikán területén: két új menhelyet nyitott, engedélyezte, hogy az éjszakát a Vatikán környéki utcákban tölthessék hálózsákokat biztosítva, valamint a Szent Péter tér oszlopsora közelében zuhanyzókat, mosodát és orvosi rendelőt nyitott.

A szegényeket oltalmazó Szent Mártonról elnevezett rendelő két új szobáját XIV. Leó pápa pénteken nyitotta meg.

A rendelőt a legfejlettebb röntgenberendezéssel szerelték fel. Százhúsz önkéntes orvos, ápoló és egészségügyi szakember havonta több mint kétezer személyt tud segíteni teljesen ingyenes szolgáltatással. 2016 óta közel tízezer hajléktalant vagy anyagi problémákkal küzdő személyt láttak el 139 országból. Több mint 140 ezer doboz gyógyszert írtak fel – közölte az adatokat a pápai Alamizsna Hivatal.

Kiemelt kép: XIV. Leó pápa (Fotó: MTI/EPA/ANSA/Fabio Frustaci)