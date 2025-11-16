Letarolta Nyugat-Európát a Claudia vihar, többen meghaltak

A Claudia vihar súlyos áradásokat, lehűlést és jelentős károkat okozott az Egyesült Királyságban és Európában – írja a TheGuardian.

A Claudia vihar súlyos áradásokat és jelentős fennakadásokat okozott az Egyesült Királyság több pontján, különösen Walesben. Monmouth városában rendkívüli helyzetet hirdettek, miután a Monnow folyó kilépett a medréből, és számos lakost kellett kimenekíteni otthonából. A mentőegységek egész éjjel dolgoztak a károk enyhítésén, miközben a következő napokra komoly lehűlést jósolnak. A meteorológiai intézet helyettes vezető meteorológusa szerint

„ez jóval hidegebb időt eredményez a korábbiaknál”, és akár mínusz 7 fokos fagyokra is készülni kell.

Hozzátette: „Ehhez társul az élénk északi szél, ami jelentős szélérzet-csökkenést okoz.” A helyszínen dolgozó tűzoltók is nehéz körülményekről számoltak be. A dél-walesi tűzoltóság területi vezetője elmondta:

„Ez egy nagyszabású esemény, és a csapataink fáradhatatlanul dolgoznak, hogy segítsenek az érintetteknek.”

A Claudia vihar nagy árvizet okozott Wales egyes részein az éjszaka folyamán, a víz továbbra is házakat, üzleteket, közlekedési eszközöket és energiai létesítményeket áraszt el – közölte a walesi kormány szóvivője. A környezetvédelmi hivatal legfrissebb jelentése szerint Angliában 49 aktív árvízi riasztást és 134 figyelmeztetést adtak ki.

Portugáliában emberéleteket követelt a vihar

Három ember meghalt és sokan megsérültek Portugáliában a Claudia nevű vihar okozta szélsőséges időjárás miatt – írja az MTI a hatóságok szombati közleménye alapján.

A mentők egy idős házaspár holttestére bukkantak elárasztott házukban a Lisszabon közelében fekvő Fernao Ferróban, ahol a Tagus folyó öntött ki a medréből. Feltehetően álmukban érte őket az árvíz, ezért nem tudtak elmenekülni. Szombaton tornádó csapott le a dél-portugáliai Albufeirára – közölték a mentőszolgálatok. Videofelvételek készültek arról, hogy

a tornádó lakóautókat rongált meg, illetve döntött romba egy kempingben.

Vitor Vaz Pinto, a regionális polgári védelem parancsnoka szerint

a kempingben egy 85 éves brit nő életét vesztette.

Egy közeli szállodában az óránkénti 100 kilométeres széllökésekben huszonnyolcan sérültek meg, amikor leszakadt egy étterem tetőzete. Kettejüket súlyos sérülésekkel kórházba szállították – közölte a parancsnok. Marcelo Rebelo de Sousa portugál elnök szombaton közleményben fejezte ki szolidaritását az albufeirai áldozat hozzátartozóival és gyors felépülést kívánt a sérülteknek. A polgári védelem szombat reggel több mint 3300 incidensről számolt be szerda óta az ország egész területén elsősorban az erős esőzések és a fakidőlések miatt.

Kiemelt kép: A brit főváros, London a Claudia vihar idején, 2025. november 14-én (Fotó: AFP/Carlos Jasso)