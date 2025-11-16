Felháborodást váltott ki Lengyelországban második világháborús áldozatok tárgyainak tervezett árverése

Radoslaw Sikorski lengyel külügyminiszter vasárnap közölte, hogy a német Felzmann aukciós ház törölte honlapjáról a második világháború során elkövetett német bűntettek áldozatai után megmaradt, árverésre bocsátandó emléktárgyak listáját, amely miatt korábban a lengyel politikusok tiltakoztak.

Vasárnap több lengyel politikus tiltakozott az ellen, hogy a németországi Neuss városában hétfőn kezdődő árverésen egy magángyűjtemény tárgyait adták volna el.

Rafal Leskiewicz, a lengyel elnök szóvivője vasárnap délelőtt az X-en azt írta: Karol Nawrocki „elvárja a lengyel kormánytól, hogy az visszakövetelje és végső soron meg is vásárolja a német bűncselekmények lengyel földön elkövetett áldozataihoz kapcsolódó összes emléktárgyat”, a felvásárlás költségét pedig „hozzáírja a [Németországnak a háborús károkért kiállítandó] teljes jóvátételi számlához”. Németország „kirobbantotta a második világháborút, Lengyelország pedig annak első áldozata volt” – áll Leskiewicz bejegyzésében.

A szóvivő megerősítette: a lengyel elnök „következetesen fogja követelni a német háborús jóvátételt”.

Az előző varsói kormány idején készült jelentésben 6200 milliárd zlotyra (563 000 milliárd forint) becsülték a Németország által a háború során elkövetett károk összegét. Jóvátételi igényei kapcsán Varsó 2022 őszén küldött diplomáciai jegyzéket Berlinnek, amely azonban visszautasította a jóvátételi tárgyalások felújítására vonatkozó lengyel kérést.

A hétfői árverés ügyében Marcin Przydacz, az elnök külügyi államtitkára a Polsat News lengyel kereskedelmi hírtelevízióban kijelentette: várja a lengyel diplomácia „sürgős reagálását”. Vasárnap délután Maciej Wewiór, a varsói külügyminisztérium szóvivője az X-en azt írta:

Varsó az árverés felfüggesztését, sőt „teljes visszavonását” követeli.

A második világháború során elkövetett bűntettekhez kapcsolódó tárgyakat „soha nem lenne szabad kereskedelmi forgalomba bocsátani” – húzta alá a szóvivő. Az ilyen tárgyak gyűjtői „vissza kellene, hogy adják őket azoknak az intézményeknek és emlékhelyeknek, ahol betölthetik valódi szerepüket – tanúságot adnak a korabeli történésekről, és dokumentálják őket a jövő nemzedékek számára” – írta Wewiór.

Radoslaw Sikorski később az X-en közölte: az ügyről német hivatali kollégájával, Johann Wadephullal beszélt. „Egyetértettünk, hogy az ilyen botrányt el kell kerülni” – fogalmazott Sikorski.

Ezt követően Sikorski egy újabb bejegyzésben azt írta: Lengyelország berlini nagykövete arról tájékoztatta őt, hogy „az összes emléktárgy eltűnt már a botránykeltő árverés honlapjáról”.

Az árverés ellen a Nemzetközi Auschwitz Bizottság is tiltakozott.

A lengyel sajtó az árverés katalógusára hivatkozva megírta: a tárgyak listáján 623 tétel szerepel, köztük az auschwitzi náci német haláltábor egyik legelső, feltehetőleg lengyel foglyának levele, amelynek címzettje Krakkóban élt.

Szerepelt a listán a dachaui koncentrációs táborból származó, egy fogoly kényszersterilizálásáról szóló orvosi diagnózis is, egy Dávid-csillag a buchenwaldi táborból, valamint egy antiszemita propagandaposzter is

Kiemelt kép: Radoslaw Sikorski lengyel külügyminiszter az amerikai partnerével, Antony Blinkennel tartott varsói sajtóértekezleten 2024. szeptember 12-én. MTI/EPA/PAP/Leszek Szymanski.