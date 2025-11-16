Műsorújság
Erotikus fotókat böngészett a repülőn az idős demokrata, majd azzal védekezett: „Elon Musk tehet róla!”

Szerző: Udvardy Zoltán
2025.11.16. 12:49

Tátott szájjal bámulja a táblagépét, miközben fehérneműben lévő nők fotóit lapozgatja egy repülő fedélzetén utazva Brad Sherman, a 71 éves demokratapárti képviselő – ez látható az X-re pénteken feltöltött felvéltelek sokaságán.

„Miért tartotta Brad Sherman kaliforniai kongresszusi képviselő helyénvalónak, hogy ma repülőútja során pornót nézett az iPadjén?” – állt az egyik X-bejegyzésben. A politikust az egyik utastársa fotózta le a repülőgépen. A kaliforniai kongresszusi képviselő beismerte: a képek az X feed „For You” (magyarul: Neked ajánlott) című részén jelentek meg egy országot átszelő repülőút során.


Sherman viszont tagadta, hogy ezek pornográf felvételek lettek volna. A kongresszusi képviselő szóvivője a Fox News Digitalnak elmondta, hogy a képek az X, korábban Twitter algoritmusa miatt jelentek meg.

A szóvivő szerint nem történt más, „mint a Twitteren való görgetés. Sajnos Elon Musk tönkretette a Twitter algoritmusát, hogy olyan tartalmakat mutasson az embereknek, amelyeket nem kérnek és nem iratkoznak fel” – tette hozzá.


A repülőn szexuális tartalmakat nézegető, idős demokrata képviselőről szóló bejegyzést szombat estig 12,4 millióan tekintették meg – közli a Fox News Digital.

Kiemelt kép forrása: X.com.

