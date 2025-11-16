Műsorújság
Életét vesztette egy mozgó vonatra felkapaszkodó fiatal nő

Szerző: hirado.hu
Forrás: Der Standard
2025.11.16. 07:01

Főoldal / Külföld

| Szerző: hirado.hu
Halálos balesetet szenvedett egy nő, aki több más külföldi fiatallal együtt Amstettenben kapaszkodott fel egy vonatra és társai csak egy jó 75 kilométeres utazást követően vették észre, hogy eltűnt.

Életét vesztette egy cseh nő szombaton Ausztriában, miután egy mozgó gyorsvonatra kapaszkodott és leesett.

A Der Standard beszámolója szerint a balesetet szenvedett nő több más külföldi fiatallal együtt Amstettenben kapaszkodott fel egy vonatra és társai csak egy jó 75 kilométeres utazást követően vették észre, hogy eltűnt.

A fiatalok néhány órával később jelentkeztek a Sankt Pölten-i rendőrségen.

A rendőrök végül a sinek között már csak a nő holttesték találták meg.

A kiemelt kép illusztráció. (Fotó: Shutterstock)

halálozásvonatbaleset Ausztria

