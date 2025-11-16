Életét vesztette egy mozgó vonatra felkapaszkodó fiatal nő

Életét vesztette egy cseh nő szombaton Ausztriában, miután egy mozgó gyorsvonatra kapaszkodott és leesett.
A Der Standard beszámolója szerint a balesetet szenvedett nő több más külföldi fiatallal együtt Amstettenben kapaszkodott fel egy vonatra és társai csak egy jó 75 kilométeres utazást követően vették észre, hogy eltűnt.
A fiatalok néhány órával később jelentkeztek a Sankt Pölten-i rendőrségen.
A rendőrök végül a sinek között már csak a nő holttesték találták meg.
A kiemelt kép illusztráció. (Fotó: Shutterstock)